Leonardo Bonucci a marqué un égaliseur dans les arrêts de jeu alors que la Juventus a riposté de deux buts pour faire match nul 2-2 à domicile avec Salernitana, mais l’équipe de Massimiliano Allegri s’est vu refuser un vainqueur tardif par VAR dans une fin chaotique de leur affrontement en Serie A dimanche.

La Juventus, qui a enregistré son quatrième match nul en six matchs de Serie A cette saison, pensait avoir arraché les trois points lorsque le remplaçant Arkadiusz Milik est rentré chez lui dans le temps additionnel, mais le but a été refusé à la suite d’un examen VAR pour hors-jeu.

Milik a ensuite été expulsé pour un deuxième carton jaune avec son coéquipier Juan Cuadrado et Federico Fazio de Salernitana qui ont été impliqués dans une confrontation.

Les visiteurs ont pris les devants à la 18e minute lorsque le centre de Pasquale Mazzocchi depuis le bord de la surface de réparation a trouvé le milieu de terrain Antonio Candreva qui a converti son corps à bout portant.

L’attaquant Krzysztof Piatek a porté le score à 2-0 à Salernitana avec un coup de pied tiré froidement juste avant la mi-temps, envoyant le gardien Mattia Perin dans le mauvais sens après que les visiteurs aient reçu un penalty lorsque Gleison Bremer a bloqué la frappe de Piatek avec sa main.

La Juventus a pris vie lorsque Bremer a marqué à la 51e minute avec une tête fantastique et l’équipe locale a ensuite dominé la possession et a poussé haut sur le terrain et a reçu un penalty pour une faute de Tonny Vilhena sur le défenseur Alex Sandro.

Bonucci n’a pas réussi à battre le gardien Luigi Sepe avec son tir sur place, mais a tiré à la maison sur le rebond.