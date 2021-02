La Juventus est passée à la finale de la Coppa Italia après un match nul 0-0 avec l’Internazionale à Turin qui les a vu avancer 2-1 au total mardi soir.

L’équipe d’Andrea Pirlo est entrée dans l’égalité avec un avantage de 2-1 dès le match aller à Milan sur le dos d’un doublé de Cristiano Ronaldo, alors que le titulaire de la Serie A cherchait à réserver une place en finale.

Ronaldo a eu deux occasions en fin de première mi-temps, mais a vu les deux repoussés par la défense de l’Inter et le gardien de but Samir Handanovic alors que les équipes se rendaient au vestiaire enfermé dans un match nul et vierge.

Handanovic a été de nouveau appelé à l’action peu avant la barre des 70 minutes pour écarter un puissant tir de Ronaldo qui aurait pu mettre fin à l’égalité pour la Juventus.

L’Inter a tout jeté à la Juve tardivement, mais le gardien vétéran Gianluigi Buffon et sa défense ont tenu bon pour assurer une place dans le match phare.

La Juventus attend maintenant le résultat de l’autre demi-finale, match retour entre Atalanta et Naples (diffusée en direct sur ESPN + aux États-Unis à 14 h 45 HE le 10 février) pour voir qui sera son adversaire de la finale.