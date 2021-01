La Juventus a retrouvé sa défense du titre de Serie A avec une victoire 2-0 à domicile durement disputée contre Bologne dimanche qui a propulsé l’équipe d’Andrea Pirlo dans le top quatre.

Arthur Melo a inscrit son premier but pour le club turinois en première période avec une frappe déviée et le milieu de terrain de l’USMNT Weston McKennie est rentré à la maison au deuxième après 71 minutes.

Le gardien de Bologne Lukasz Skorupski a effectué de superbes arrêts pour garder son équipe dans le match et les visiteurs ont également eu de bonnes chances lors d’une rencontre divertissante au stade Allianz.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Ronaldo est-il le meilleur buteur de tous les temps?

C’était une victoire indispensable pour l’équipe de Pirlo après la déception de leur défaite 2-0 contre l’Inter Milan le week-end dernier, car elle a réduit l’écart derrière le leader du championnat AC Milan à sept points et les champions ont également un match en main.

« C’est très important pour nous. Nous avons observé hier comment les deux équipes de Milan ont perdu des points », a déclaré McKennie à DAZN après que Milan ait perdu 3-0 contre l’Atalanta et que l’Inter se soit tenu 0-0 à l’Udinese.

« Nous sommes un match en panne et nous devons encore jouer les deux à Turin. Nous sommes trois points de plus et je pense que ce sera un combat jusqu’à la fin. Nous verrons qui le veut le plus. »

La Juventus est quatrième avec 36 points en 18 matchs, un point derrière l’AS Roma en troisième. Bologne est 13e avec 20 points.

Pirlo a remporté le premier trophée de sa courte carrière de manager mercredi en menant la Juve à une victoire 2-0 contre Naples en Super Coupe d’Italie, offrant un soulagement bienvenu aux géants de Turin après leur modeste défaite face à l’Inter.

Ils ont pris un bon départ dimanche lorsque l’effort spéculatif d’Arthur a ricoché sur Jerdy Schouten de Bologne et dans le coin inférieur après 15 minutes.

Skorupski a ensuite produit un superbe double arrêt pour refuser Cristiano Ronaldo et Federico Bernardeschi.

Bologne a pris vie après la pause alors que le gardien de but de la Juve Wojciech Szczesny a épargné les rougeurs de Juan Cuadrado en plaçant la tête de son coéquipier au-dessus de la barre avant que l’arrêt en plongée du Polonais ne contrarie un effort fouetté de Riccardo Orsolini.

Mais McKennie s’est assuré des points en trouvant de l’espace pour se diriger d’un coin et Bologne avait à nouveau Skorupski à remercier pour avoir gardé le score bas alors qu’il bloquait les efforts de McKennie, Adrien Rabiot et Ronaldo dans les phases finales.