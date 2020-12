Cristiano Ronaldo avait un penalty sauvé alors que la Juventus était tenue à un autre match nul de Serie A lors d’un match divertissant contre Atalanta qui a terminé 1-1 à Turin mercredi.

Une frappe étonnante de Federico Chiesa a mis les champions italiens en tête en première mi-temps, mais l’effort puissant de Remo Freuler s’est écrasé hors de la barre et a permis aux visiteurs de gagner un point mérité après la pause.

Ronaldo a raté une chance en or de remettre les hôtes devant quelques minutes plus tard, mais son coup de pied apprivoisé a été confortablement tenu par l’impressionnant Pierluigi Gollini.

L’équipe d’Andrea Pirlo est troisième avec 24 points, six devant Atalanta en huitième, et bien qu’elle reste invaincue cette saison, elle a fait match nul la moitié de ses 12 matches de championnat.

Alvaro Morata était coupable d’un échec extraordinaire au début, lorsque l’attaquant de la Juve a accroché un ballon perdu à six mètres devant un but ouvert et a talonné une finition molle inoffensive.

Les deux gardiens de but ont été décisifs, Gollini effectuant deux superbes arrêts tentaculaires sur des tirs de Morata en seconde période et Wojciech Szczesny de la Juve niant les efforts dangereux de Duvan Zapata, Cristian Romero et le remplaçant Alejandro Gomez.

Les spéculations sur le départ potentiel du capitaine de l’Atalanta Gomez à la suite des informations faisant état d’une dispute avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini ont éclipsé l’accumulation des visiteurs pour le match, alors que l’Argentin a été exclu de la victoire de dimanche contre la Fiorentina et laissé sur le banc à Turin .

Mais le meneur de jeu a eu un impact instantané après avoir été présenté au début de la seconde mi-temps, tirant les ficelles pour aider son équipe à atteindre le niveau et se créer plusieurs bonnes chances alors qu’il était sur le terrain.