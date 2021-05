Juventus vs AC Milan – Rapport de match de football – 9 mai 2021

La Juventus a commencé la saison en cherchant à remporter un 10e titre consécutif de Serie A, mais se retrouve au lieu de cela en danger de rater une place en Ligue des champions après une défaite 3-0 à domicile contre les quatre premiers rivaux de l’AC Milan dimanche qui les a laissés cinquième avec trois matchs à jouer .

Les buts de Brahim Diaz, Ante Rebic et Fikayo Tomori ont assuré la victoire et ont propulsé Milan au troisième rang avec 72 points en 35 matches, laissant la Juve à un point derrière Napoli, quatrième, et ayant besoin que les équipes perdent des points alors qu’elles se disputent le top quatre. .

Brahim a réussi un superbe premier match juste avant la pause pour donner aux visiteurs l’avantage à la mi-temps et ils ont eu une chance d’étendre l’avantage à la 56e minute seulement pour que le penalty de Franck Kessie soit sauvé par Wojciech Szczesny.

Ce manque ne s’est pas avéré coûteux, cependant, puisque le remplaçant Rebic a lancé une belle frappe dans le filet à 12 minutes du temps avant que le défenseur Tomori, prêté par Chelsea, ne signe un troisième but pour sceller une victoire cruciale pour Milan quatre minutes plus tard.

Cristiano Ronaldo et la Juventus risquent de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mattia Ozbot / Soccrates / Getty Images

Habitués à se battre pour le Scudetto dans le passé, la Juve et Milan ressemblaient à deux équipes qui n’étaient pas sûres d’une place parmi les quatre premières dans une première mi-temps nerveuse.

À part une tête de Giorgio Chiellini, la Juve a eu du mal à créer quoi que ce soit, avec Cristiano Ronaldo inhabituellement calme.

Brahim a illuminé une mauvaise première mi-temps après que Szczesny n’ait pas eu assez de coup de poing, le prêté du Real Madrid trouvant le coin supérieur lors de son premier départ pour Milan depuis mars.

Après la pause, la Juve s’est améliorée, Ronaldo obtenant finalement un tir, mais il n’a pas pu trouver la cible avec son pied gauche, tandis que Milan a dû retirer son meilleur buteur cette saison, Zlatan Ibrahimovic, en raison d’une blessure.

Le handball maladroit de Chiellini a donné à Milan la chance de prolonger son avance, après une longue revue VAR. Cependant, Szczesny est venu à la rescousse – le troisième arrêt du Polonais au penalty des quatre derniers tirs au but qu’il a affrontés en Serie A contre Milan.

C’est le remplaçant d’Ibrahimovic, Rebic, qui a mis fin aux espoirs de la Juve d’obtenir quelque chose du match, avant que Tomori ne choisisse le moment opportun pour marquer son premier but pour Milan.

Le coup de sifflet final a été accueilli par des scènes de fête sauvages de la part du personnel et des joueurs de Milan, avec leur première victoire en championnat à l’extérieur à la Juve depuis mars 2011, les mettant dans une position de force pour revenir en Ligue des champions, potentiellement aux dépens de leur adversaire.