Juventus v Lazio diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce quart de finale de la Coppa Italia

Juventus v Lazio diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Juventus v Lazio? Nous avons ce qu’il vous faut. Juventus v Lazio est sur Viaplay Sports au Royaume-Uni.

Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coppa Italia avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Une place en demi-finale de la Coppa Italia est en jeu lorsque la Juventus accueillera la Lazio lors d’un affrontement entre poids lourds à Turin.

L’équipe de Massimiliano Allegri a connu une saison chaotique jusqu’à présent et a chuté au milieu de la table plus tôt ce mois-ci après s’être vu infliger une déduction de 15 points dans le cadre d’une enquête sur des actes répréhensibles financiers.

La Coppa Italia pourrait bien s’avérer être leur meilleure voie vers la qualification européenne pour la saison prochaine, mais ils ont une tâche délicate contre l’équipe en forme de la Lazio de Maurizio Sarri.

Les Romains ont battu l’AC Milan 4-0 la semaine dernière et sont sur une séquence de cinq matches sans défaite, tandis que la Juve a été humiliée 2-0 à domicile contre Monza ce week-end.

Le coup d’envoi est à 20h GMT.

Nouvelles de l’équipe

Allegri doit encore faire face à un arriéré de blessures qui comprend Federico Chiesa, Juan Cuadrado et Leonardo Bonucci.

Cependant, Dusan Vlahovic et Paul Pogba ont récemment retrouvé leur forme physique.

L’équipe de la Lazio a un bon bilan de santé, avec le meilleur buteur Ciro Immobile de retour à l’action après un coup lors du match nul 1-1 de dimanche contre la Fiorentina.

Former

Juventus : LDWLW

Latium : DWWWD

Arbitre

Fabio Maresca sera l’arbitre de Juventus contre Lazio.

Stade

Juventus v Lazio se jouera au stade Allianz de Turin.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Juventus-Lazio est donné 20h00 GMT au jeudi 2 février au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Viaplay Sport 2.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur CBS Sports aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV de la Premier League internationale

• Royaume-Uni : Viaplay Sports diffusera la Coppa Italia au Royaume-Uni.

• États-Unis : CBS Sports Group détient les droits.

• Canada : la façon de regarder le football de la Coppa Italia en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.