Juventus et Barcelone font match nul 2-2 en amical américain

Los Angeles (AFP) – Ousmane Dembele et Moise Kean ont marqué deux buts chacun alors que Barcelone et la Juventus se sont battus pour un match nul 2-2 divertissant lors de leur match amical de pré-saison américain à Dallas mardi.

L’ailier français Dembele a donné l’avantage à Barcelone après 34 minutes au Cotton Bowl, passant devant les joueurs de la Juventus Juan Cuadrado et Sandro avant de battre le gardien de la Juve Wojciech Szczesny pour porter le score à 1-0.

Mais la Juventus a riposté cinq minutes plus tard avec l’ailier colombien Cuadrado faisant amende honorable avec un centre bas précis qui a trouvé Kean qui a tapé sur le gardien de Barcelone passé Marc-Andre ter Stegen.

Cependant, Barcelone était bientôt de retour devant, et une fois de plus, le but est venu alors que Dembele punissait une mauvaise défense.

Cuadrado était à nouveau fautif, Dembele passant devant le tacle de couverture sud-américain, puis dépassant Manuel Locatelli pour dépasser Szczesny pour une avance de 2-1.

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a procédé à une série de changements à la mi-temps, Dembele laissant la place à la nouvelle recrue brésilienne Raphina.

L’ancien attaquant de Leeds a eu un impact instantané, décochant un tir à longue portée que Szczesny a paré au-dessus de la barre.

Malgré le brillant début de mi-temps de Barcelone, c’est la Juventus qui a marqué ensuite, Kean repoussant un rebond après un jeu d’approche habile de Denis Zakaria et Locatelli à la 52e minute.

Barcelone s’est approchée le plus près du but décisif et a frappé les boiseries deux fois en quelques secondes en 68 minutes.

Raphina a secoué la barre transversale avec un coup franc de curling et du rebond, le tir de curling d’Ansu Fati depuis le bord de la surface a été renvoyé du poteau.

C’était aussi proche que les deux équipes soient parvenues à sortir de l’impasse, tandis que la nouvelle signature de Barcelone, Robert Lewandowski, a eu du mal à faire bonne impression avant d’être remplacé au milieu de la seconde période.