Juventus 3 – Sassuolo 0 : Première réaction et observations aléatoires

Il y a eu un bon nombre de points au cours de la première moitié de la saison 2023-24 au cours desquels nous nous sommes ouvertement demandé ce qu’il faudrait pour relancer les attaquants de la Juventus. Cela ne semblait rien, mais les défenseurs ou les milieux de terrain marquaient des buts, les deux gars devant – à savoir Dusan Vlahovic et Federico Chiesa – n’éclairant pas vraiment les choses.







Parlons de sécheresse de buts, que faire de la façon dont Max Allegri aime jouer et de devoir toujours avoir le nuage de corto muso qui pèse sur nous – c’était exactement la même chose semaine après semaine, même si la Juve gagnait après avoir subi sa seule défaite du saison de retour fin septembre.

La même équipe qui a infligé à la Juve sa seule défaite de l’année, Sassuolo, est arrivée à Turin mardi soir alors que l’équipe d’Allegri cherchait à maintenir son 2024 pleine de bonnes vibrations.

Et laissez-moi vous dire que ces vibrations sont aussi bonnes que Boulettes de viande de Clemenza et sauce marinara à peu près maintenant.

L’écart entre la Juventus et l’Inter en tête du classement de Serie A est revenu à deux points après la victoire 3-0 des Bianconeri sur Sassuolo au stade Allianz. Ce n’est pas seulement le genre de victoire inspirée par Vlahovic qui a effacé un peu les souvenirs impérissables de la première fois que la Juve a affronté Sassuolo cette saison, mais c’était un autre exemple de la façon dont la Juve a abordé les matchs un peu différemment au cours de la nouvelle année. . Les buts étaient d’une beauté absolue de la part de Vlahovic pour prendre une avance de 2-0 à la mi-temps, puis de Chiesa pour fermer toute chance de Sassuolo de revenir en fin de seconde période. Ajoutez à cela le fait que l’un des principaux acteurs du spectacle d’horreur de la Juve en septembre, Wojciech Szczesny, a réalisé deux arrêts fantastiques pour garder Sassuolo hors du tableau d’affichage et vous avez l’étoffe d’une autre victoire de qualité qui attire soudainement la Juve. aussi dangereux qu’ils l’ont semblé depuis… des années ?

Peut être? PEUT ÊTRE? MAAAAAAYBE ???

Ajoutez à cela que l’Inter sera absent ce week-end en raison de sa participation au mini-tournoi Supercoppa à quatre équipes en Arabie Saoudite, il existe une possibilité très réelle que la Juve – même avec un match de plus joué – puisse devancer l’Inter au classement lorsque les deux équipes se rencontrent à San Siro le premier week-end de février.

Mais c’est encore dans deux semaines.

Pour l’instant, nous pouvons profiter du succès – et des objectifs ! — que la Juventus n’a continué à montrer qu’au cours de la nouvelle année.

Faisons simplement un bref aperçu de ce que la Juve a fait au cours de ses quatre premiers matchs de 2024 :

Quinze buts marqués

Deux buts accordés

À titre de comparaison, la Juventus a marqué sept buts en cinq matchs en décembre. Ils ont marqué quatre buts en trois matchs en novembre. Ils ont marqué quatre buts lors des matchs d’octobre. C’était corto musco au fond et Allegri, pour la plupart, semblait être quelqu’un qui était plus qu’heureux de voir son équipe remporter victoire après victoire, peu importe s’il s’agissait d’un adversaire en compétition pour une place dans le top quatre ou de quelqu’un dans le top quatre. le tiers inférieur du classement de Serie A.

Mais 2024… mec, 2024 frappe différemment.

OK, donc la concurrence à laquelle ils sont confrontés n’a pas été très bonne. Sassuolo, tout comme Salernitana et Frosinone avant eux, est loin de ce que l’on appellerait une « très bonne forme » ou vraiment quelque chose qui s’en rapproche. Mais nous pouvons rappeler il y a un ou deux mois que cette même équipe de la Juventus essayait d’aller 1-0 contre ces mêmes équipes et devait ensuite se démener si quelque chose d’autre jetait ce plan de son axe.

Cela ne s’est pas produit mardi soir. Au lieu de cela, c’est Vlahovic qui a marqué ses septième et huitième buts de la saison d’une manière à peu près aussi fine que n’importe quel joueur de la Juve l’a fait toute la saison. Bien sûr, ce n’est pas le tour du chapeau qu’Arek Milik a marqué il y a quelques jours à peine, mais si vous regardez la qualité de ces deux frappes sous l’angle dans lequel elles sont venues, il est tout simplement remarquable que ces deux buts – qui avaient un xG combiné d’environ 0,3 — ont tous deux été convertis avec succès.

L’audace de les essayer tous les deux depuis ces deux endroits pas si éloignés l’un de l’autre. L’habileté et la simple courbe du ballon qu’il a fallu pour marquer les deux. L’emplacement précis où Andrea Consigli n’avait absolument aucune chance de les sauver. Chaque instant de ces deux buts pour donner à la Juve l’avantage de deux buts était de classe mondiale.

Ce n’était qu’une autre démonstration de qualité dans un mois de janvier qui a commencé d’une manière complètement différente de celle de décembre qui s’est terminée en dehors du fait que la Juve gagne toujours.

Maintenant, ils gagnent et marquer plus d’un ou deux buts par match ? Oh mon!

PENSÉES ET OBSERVATIONS ALÉATOIRES

Personnellement, j’ai beaucoup plus aimé cette performance contre Sassuolo que la précédente. Mais c’est juste moi. N’hésitez pas à être en désaccord ! Je ne vous en tiendrai pas rigueur !

(Je serai là toute la semaine. Assurez-vous de remplir vos fiches de commentaires avant de partir.)

Ce que je ressens lorsque la Juventus a marqué autant de buts qu’elle l’a fait au cours des deux premières semaines de 2024…

Photo par Emilio Andreoli/Getty Images

PARLONS-EN, LES GENS. C’EST L’HEURE. Nous avons le mégaphone et tout. FRED CHURCH EST LÀ POUR NOUS CONDUIRE CAR NOUS SOMMES FORTS ET FIERS. Dites-le pour les gens à l’arrière, bon sang.

La réaction de Tim Weah au coup franc de Vlahovic a été excellente.

La réaction de Kenan Yildiz au coup franc de Vlahovic a été formidable.

L’ensemble du stade a éclaté à l’unisson en réaction au coup franc de Vlahovic, c’était formidable.

C’était un superbe coup franc qui méritait la réaction des coéquipiers de Vlahovic, des entraîneurs et des supporters de la Juve. Juste tellement, tellement bon.

Je suis toujours étonné que Vlahovic ait pu marquer ce coup franc. La capacité qu’il avait à le faire passer par la barre transversale… avec un bisousssssss ! – était tout simplement fantastique. C’était le genre de soirée au cours de laquelle Vlahovic a rappelé à tout le monde pourquoi la Juve avait payé tout cet argent pour lui il y a deux ans ce mois-ci.

Les quatre ou six dernières semaines ont vu Vlahovic vraiment faire un pas en avant avec son niveau de jeu. Ce soir-là, il a été récompensé par deux buts. Lors d’autres matchs, il a marqué le but décisif alors que la Juventus en avait désespérément besoin. Espérons que ce soit le véritable tournant que nous assistons de la part d’un joueur qui commence à faire une très grande différence sur le terrain.

Sassuolo a terminé avec trois tirs, dont deux cadrés. Les deux arrêts que Tek a dû effectuer dans ce match se sont avérés très bons, en particulier le deuxième pour empêcher Domenico Berardi de marquer. Cela a été rendu encore plus difficile par la déviation qu’il a fallu après que Danilo et Szczesny aient dû immédiatement changer la direction vers laquelle il s’apprêtait à plonger. Quand on considère comment s’est déroulé le premier match de la saison contre Sassuolo, cet arrêt devait être vraiment agréable.

Oh, nous recevons des passes décisives de Fabio Miretti maintenant ? Je suis tout à fait favorable à ce développement.

Plus de passes décisives de Manuel Locatelli également ? Enregistre-moi!

Ce n’était également qu’un autre excellent jeu complet de Locatelli. Il a vraiment fait un grand pas en avant ces derniers mois et donne à la Juve une stabilité extrêmement importante au milieu de terrain. Même si les choses ont changé autour de lui avec des blessures et des suspensions cette saison, Locatelli continue d’avoir une influence apaisante mais très importante sur cette équipe.

Un autre jeu blanc avec Daniele Rugani dans l’alignement. Ne dites pas que ce n’est pas une tendance.

De plus, qui d’autre a été surpris de voir Rugani envoyer quelques passes croisées à Filip Kostic et Kenan Yildiz sur l’aile gauche ? C’était quelque chose auquel je ne m’attendais pas – du tout.

Bremer bien.

Danilo, bien.

La pression de la Juventus pour forcer un turnover qui a permis à Chiesa de marquer, est également bonne.

C’est drôle comme c’est probablement le début le plus calme que Yildiz ait connu au cours du mois dernier et il a encore réalisé quelques mouvements individuels tout simplement brillants et a failli casser les chevilles de quelques défenseurs. Je sais que je l’ai souvent dit ces derniers temps, mais ce gamin de 18 ans veut juste vous prendre l’âme à chaque fois qu’il dribble sur vous et c’est très, très amusant à regarder. Je suis heureux qu’il soit un joueur de la Juve.

La Juventus à domicile en Serie A cette saison : 10 matchs, huit victoires, deux nuls, 26 points, meilleur score du championnat. Ouais, ça va jouer.

