Juvenile interprète ses plus grands succès lors de son petit concert de bureau

Le dernier musicien à avoir montré ses talents dans la série bien-aimée Tiny Desk Concert de NPR n’est autre que Juvénile.

Le rappeur « Back That Azz Up » était l’invité de la série en l’honneur du mois de la musique noire, que NPR a célébré avec des performances de Tank, Amaarae, Brandee Younger et maintenant Juvenile.

« NPR Music célèbre le mois de la musique noire avec une série de tout nouveaux concerts Tiny Desk », un texte de présentation de NPR le site Web lit. « Ensemble, ces artistes représentent le passé, le présent et l’avenir de la musique noire. Ce mois de spectacles soigneusement organisés est une célébration des artistes noirs qui s’expriment d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, et de la manière unique du Tiny Desk de mettre en valeur ce talent.

Comme le souligne NPR, la route de Juvenile vers le Tiny Desk n’était pas exactement conventionnelle, refusant initialement la demande à un fan qui lui a demandé d’apparaître dans la série sur Twitter.

« Wtf est un petit bureau et non », a-t-il répondu avec plusieurs emojis rieurs.

Il est venu assez rapidement, faisant savoir aux fans qu’il envisagerait de faire le spectacle si son tweet recevait 10 000 retweets.

« OK OK Tout compte fait, 10 000 retweets et je vais RECONSIDÉRER @RADIO NATIONALE PUBLIQUE Tiny Desk en buvant un glaçon #JuvieJuice depuis @UrbanSouthBeer », a-t-il tweeté.

Le tweet a en fait reçu plus de 10 000 retweets, et quelques mois plus tard, Juvenile a fait son apparition très attendue sur Tiny Desk.

Découvrez la setlist complète de la performance ci-dessous: