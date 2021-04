La Juventus visera à gagner deux matches sur le rebond lorsqu’elle affrontera Gênes au stade Allianz dimanche. Gênes, en revanche, aura hâte de rebondir et de remporter une victoire à son actif après leur match nul 1-1 contre la Fiorentina à 10 la dernière fois. La Juventus entre dans ce match après une impressionnante victoire 2-1 contre Naples mercredi. Les buts de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala ont aidé la Juventus à remporter son premier match en trois matchs. Le Gênes entre dans ce match après son match nul 1-1 à domicile contre la Fiorentina. Ils seront cependant privés des services du milieu de terrain de 22 ans, Luca Pellegrini, qui manquera à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. De plus, Kevin Strootman sera absent en raison d’une suspension après avoir décroché cinq cartons jaunes.

La Juventus, en revanche, sera privée des services de Federico Bernardeschi qui a été testé positif au COVID-19. On verra peut-être Paulo Dybala faire un signe de tête pour commencer ce match. Le match de Serie A 2020-21 Juventus vs Gênes débutera à 18h30 IST.

JUV vs GEN Serie A 2020-21, Juventus vs Gênes: diffusion en direct

Juventus vs Genoa peut être vu sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde. La diffusion en direct de la Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

JUV vs GEN Serie A 2020-21, Juventus vs Genoa: Détails du match

Dimanche 11 avril – 18h30, heure normale de l’Inde (IST) au stade Allianz

Serie A 2020-21, équipe JUV vs GEN Dream11 pour Juventus vs Gênes

Capitaine: Cristiano Ronaldo

Vice capitaine: Gianluca Scamacca

Gardien de but: Wojciech Szczesny

Défenseurs: Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Ivan Radovanovic, Domenico Criscito

Milieux de terrain: Arthur Melo, Paulo Dybala, Milan Badelj, Miha Zajc

Grévistes: Cristiano Ronaldo, Gianluca Scamacca

JUV vs GEN, Serie A 2020-21 Formation de départ possible de la Juventus contre Gênes: Wojciech Szczesny (GK); Danilo, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini; Federico Chiesa, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Arthur Melo, Paulo Dybala; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

JUV vs GEN, Serie A 2020-21 Équipe de départ possible de Gênes contre la Juventus: Mattia Perin (GK); Andrea Masiello, Ivan Radovanovic, Domenico Criscito; Davide Zappacosta, Valon Behrami, Milan Badelj, Miha Zajc, Lennart Czyborra; Mattia Destro, Gianluca Scamacca

