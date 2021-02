JUV vs CRO Dream11 Predictions, Serie A 2020-21 Juventus vs Crotone Playing XI, Football Fantasy Conseils

Après avoir frappé une sorte de glissade la semaine dernière, la Juventus cherchera à rebondir après deux défaites consécutives alors qu’elle accueillera le côté inférieur de Crotone mardi. Ces deux clubs aux extrémités opposées du spectre mettront fin au 23e tour à Turin. Et les locaux sont de grands favoris pour surmonter les récents revers et réclamer tous les points proposés.

En dépit d’être des favoris écrasants pour reprendre le service normal dans la ligue ce lundi, la Juventus a en quelque sorte développé un blocage mental contre les ménés de Serie A ces derniers temps. Crotone, en revanche, n’a accumulé que 12 points en 22 rounds et se dirige maintenant vers ce match après quatre défaites consécutives. Ils ont frustré la puissante Juventus avec un match nul 1-1 à domicile en octobre.

Le match de Serie A 2020-21 Juventus vs Crotone débutera à 01h15 IST.

JUV vs CRO Serie A 2020-21, Juventus vs Crotone: diffusion en direct

Juventus vs Crotone peut être vu sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony SIX et Sony SIX HD en Inde. La diffusion en direct de la Serie A en Inde sera disponible sur SonyLIV.

JUV vs CRO Serie A 2020-21, Juventus vs Crotone: Détails du match

Mardi 22 février – 01h15 heure normale de l’Inde (IST) à Turin.

Serie A 2020-21, équipe JUV vs CRO Dream11 pour Juventus vs Crotone

Capitaine: Cristiano Ronaldo

Vice capitaine: Adam Ounas

Gardien de but: Wojciech Szczesny

Défenseurs: Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Vladimir Golemic, Sebastiano Luperto

Milieux de terrain: Aaron Ramsey, Weston McKennie, Jacopo Petriccione, Niccolo Zanellato

Grévistes: Cristiano Ronaldo, Adam Ounas

JUV vs CRO, Serie A 2020-21 Juventus possible de départ contre Crotone: Wojciech Szczesny; Danilo, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Weston McKennie; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

JUV vs CRO, Serie A 2020-21 Crotone possible départ vs Juventus: Alex Cordaz; Koffi Djidji, Vladimir Golemic, Sebastiano Luperto; Pedro Perreira, Junior Messias, Jacopo Petriccione, Niccolo Zanellato, Arkadiusz Reca; Samuel Di Carmine, Adam Ounas