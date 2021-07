Juul se bat pour maintenir ses cigarettes électroniques sur le marché américain

Les principales organisations de santé, notamment l’American Heart Association, l’American Lung Association, l’American Academy of Pediatrics et le Cancer Action Network de l’American Cancer Society, ont demandé à l’agence de rejeter la candidature de Juul.

L’agence essaie de respecter la date limite du 9 septembre pour décider si les appareils et les dosettes de nicotine de Juul présentent suffisamment d’avantages pour la santé publique en tant qu’alternative plus sûre pour que les fumeurs restent sur le marché, malgré leur popularité auprès des jeunes qui n’ont jamais fumé mais sont devenus accros à la nicotine. après avoir utilisé les produits Juul.

Juul Labs, la société de cigarettes électroniques autrefois de haut vol qui est devenue un méchant de la santé publique pour de nombreuses personnes à cause de son rôle dans la vague de vapotage chez les adolescents, a fonctionné comme l’ombre d’elle-même, passant la pandémie en grande partie hors de la vue du public dans ce qu’il appelle le mode « reset ». Désormais, sa survie même est en jeu alors qu’elle mène une campagne tous azimuts pour persuader la Food and Drug Administration de lui permettre de continuer à vendre ses produits aux États-Unis.

Et le lobbying fédéral de Juul est resté solide. Il a dépensé 3,9 millions de dollars en lobbying fédéral en 2020, selon le Center for Responsive Politics, qui suit les dépenses politiques. Altria, la grande entreprise de tabac qui possède une partie de Juul, a dépensé près de 11 millions de dollars.

« Les enjeux sont élevés », a déclaré Eric Lindblom, chercheur principal à l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown, et ancien conseiller de la FDA sur le tabac. « Si la FDA échoue sur celui-ci, ils feront face à des poursuites en matière de santé publique. »

La décision sera basée en grande partie sur la réponse à deux questions : est-ce que plus de fumeurs utiliseront les produits Juul comme rampe de sortie des cigarettes traditionnelles que les non-fumeurs l’utiliseront comme rampe d’accès à la nicotine ? Et Juul peut-il vraiment garder les produits loin des enfants ?

La société cherche à obtenir l’approbation de son appareil de vapotage emblématique, autrefois surnommé l’iPhone des cigarettes électroniques, avec des dosettes aromatisées au tabac et au menthol dans deux concentrations de nicotine : cinq pour cent, ce qui équivaut à la nicotine dans un paquet moyen de cigarettes, et trois pour cent.

Dans une interview, Joe Murillo, directeur de la réglementation de Juul, a déclaré : « Nous avons une plus grande opportunité de convertir les fumeurs que jamais, mais nous aurons cette opportunité si et seulement si nous continuons à lutter contre l’utilisation des mineurs et continuons à agir comme les plus entreprise réglementée que nous sommes.

Juul a longtemps nié avoir vendu sciemment ses produits à des adolescents et s’est engagé publiquement depuis quelques années à faire tout son possible pour les tenir à l’écart des mineurs. Dans son règlement avec la Caroline du Nord, l’entreprise n’a pas admis avoir ciblé intentionnellement les jeunes.

Elbert D. Glover, qui était rédacteur en chef et éditeur de la revue, mais a pris sa retraite peu de temps après la parution du numéro, a déclaré que la revue suivait son protocole standard pour les scientifiques qui vérifient les études avant la publication.

La baisse constante du nombre d’Américains qui fument est une réussite en matière de santé publique. Le taux est passé de 42% en 1965 à 14% en 2019. Pourtant, le tabagisme reste la principale cause de décès évitable, avec quelque 480 000 personnes qui meurent chaque année de maladies liées au tabagisme, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les cigarettes électroniques, qui sont apparues au début des années 2000, ont été conçues pour donner aux fumeurs la dose de nicotine dont ils avaient besoin sans les agents cancérigènes qui proviennent de la combustion des cigarettes. Mais jusqu’au lancement de Juul en 2015, aucune e-cigarette n’avait été largement répandue auprès du public.

Le design élégant de Juul et sa nouvelle utilisation de sels de nicotine dans ses dosettes ont créé une expérience riche en nicotine et faiblement irritante pour la mangue, la menthe et d’autres saveurs, qui est rapidement devenue une mode, en particulier chez les lycéens et les collégiens. Les responsables de la santé publique craignaient qu’au lieu d’aider les adultes à arrêter de fumer, Juul accrochait une nouvelle génération à la nicotine, avec des effets potentiellement nocifs sur la santé de leur cerveau en développement et posant d’autres risques pour la santé.

La croissance rapide de Juul est restée sous le radar de la FDA jusqu’en 2018, lorsque l’agence a déclaré une épidémie de vapotage chez les jeunes.

« La FDA a laissé en place un marché grand ouvert dans le Far West autour de ces produits de vapotage et, malheureusement, Juul et d’autres ont plongé et l’ont exploité », a déclaré Clifford E. Douglas, directeur du University of Michigan Tobacco Research Network. « Ce qui s’est passé ensuite a gâché une véritable opportunité extraordinaire de santé publique pour la réduction des risques. C’est notre obligation d’y revenir pour servir la santé publique.