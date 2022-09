Juul paiera 438,5 millions de dollars pour son rôle dans la crise du vapotage chez les adolescents

Une récente enquête des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis fait allusion à de nouveaux problèmes : alors que de moins en moins d’étudiants utilisent désormais des cigarettes électroniques, les produits de la société Puff Bar, qui fabrique des vapes aromatisées comme des bonbons et des fruits, sont désormais les préférés.

Berkman a rejoint le groupe en 2018 après que son fils soit rentré de l’école en neuvième année et a parlé d’un représentant de Juul s’exprimant lors d’une assemblée scolaire et décrivant ses produits comme “totalement sûrs”.

“C’est Juul qui est entré en scène et a ouvert cette terrible boîte de Pandore”, a déclaré Meredith Berkman, qui a cofondé Parents Against Vaping E-Cigarettes. Fois. “Aucune somme d’argent ne peut effacer les dommages causés par le ciblage et le marketing de Juul auprès des adolescents dont l’utilisation des produits aromatisés furtifs de la société a conduit de nombreux enfants à souffrir d’une grave dépendance à la nicotine et de dommages physiques.”

La FDA continue d’essayer de limiter les nouveaux produits aux saveurs et aux couleurs de bonbons, même si certaines entreprises se sont tournées vers la vente de nicotine synthétique, qui n’a été réglementée qu’en mars, lorsque le Congrès a donné à la FDA le pouvoir de réglementer les produits à base de nicotine synthétique. L’agence est toujours en train de passer au crible environ un million de demandes de fabricants de produits à base de nicotine sans tabac qu’elle a reçues ce printemps, le Fois signalé.

Les États impliqués dans ce dernier règlement sont l’Alabama, l’Arkansas, le Connecticut, le Delaware, la Géorgie, Hawaï, l’Idaho, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Maryland, le Maine, le Mississippi, le Montana, le Dakota du Nord, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, le Nevada, l’Ohio, Oklahoma, Oregon, Porto Rico, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Vermont, Wisconsin et Wyoming. Juul s’est installé plus tôt avec la Caroline du Nord, Washington, la Louisiane et l’Arizona.

Neuf poursuites supplémentaires restent en cours, notamment à New York et en Californie, le Fois a dit. Environ 3 600 poursuites en Californie ont été regroupées, représentant des particuliers, des districts scolaires et des gouvernements locaux.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en disent plus sur les cigarettes électroniques.