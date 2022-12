Juul Labs règle un litige aux États-Unis

New York

Le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs a déclaré mardi qu’il avait réglé le litige auquel il était confronté aux États-Unis, résolvant un nombre substantiel de problèmes juridiques pour l’entreprise.

“La résolution mondiale couvre plus de 5 000 affaires intentées par environ 10 000 plaignants contre Juul Labs et ses dirigeants et administrateurs”, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La société a déclaré que les cas provenaient de blessures corporelles, d’un recours collectif contre les consommateurs, d’une entité gouvernementale et de groupes de tribus amérindiennes.

Juul Labs a déclaré qu’il “ne peut pas divulguer le montant du règlement pour le moment, mais a obtenu un investissement en actions pour financer la résolution”.

Le développement intervient après une annonce en septembre selon laquelle Juul paierait 438,5 millions de dollars à 34 États et territoires dans le cadre d’un règlement à la suite d’une enquête de deux ans sur les pratiques de marketing et de vente de l’entreprise. L’enquête a révélé que Juul commercialisait délibérément ses produits auprès des jeunes, même si la vente de cigarettes électroniques aux enfants est illégale.

Les efforts de marketing comprenaient des échantillons gratuits, des campagnes sur les réseaux sociaux, des soirées de lancement et l’utilisation de mannequins d’apparence jeune dans ses campagnes publicitaires. En 2019, la Food and Drug Administration des États-Unis a réprimandé l’entreprise pour son marketing, qui comprenait une présentation aux enfants alors qu’ils étaient à l’école dans laquelle les représentants de l’entreprise ont déclaré que le produit était “totalement sûr”. L’emballage était facile à cacher et les saveurs telles que la mangue, les fruits et la menthe étaient populaires parmi les utilisateurs mineurs.

Dans le passé, Juul Labs a vendu certains des produits de vapotage les plus populaires aux États-Unis, en particulier ses produits aromatisés.

Les produits de cigarette électronique ont gagné en popularité auprès des jeunes, entraînant une épidémie de vapotage dans les lycées du pays.

Dans une enquête nationale de l’année dernière, plus de 2 millions d’adolescents américains ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques, dont un quart ont déclaré qu’ils vapotaient quotidiennement. L’enquête a révélé qu’ils déclaraient toujours utiliser des cigarettes électroniques et d’autres appareils de vapotage.

En juin, la Food and Drug Administration des États-Unis a ordonné le retrait des produits Juul Labs Inc. du marché américain, l’agence ayant émis des ordonnances de refus de commercialisation pour ses dispositifs de vapotage et ses dosettes. Un tribunal a temporairement bloqué l’interdiction de la FDA, de sorte que les produits sont toujours en vente aux États-Unis.

Lundi, la société a déclaré qu’elle avait “pris une série de mesures pour stabiliser ses opérations commerciales et résoudre les problèmes juridiques antérieurs”.

“Avec à la fois de nouveaux investissements dans la mission de l’entreprise et une résolution comme celle prise aujourd’hui, Juul Labs trace la voie à suivre pour continuer à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la science et à la technologie, pour plus de 31 millions de fumeurs adultes aux États-Unis et plus d’un milliard fumeurs adultes dans le monde entier », a-t-il déclaré.

