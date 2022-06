Juul cherche à prolonger la suspension de l’interdiction de la FDA, citant une évaluation inadéquate

Un panneau annonçant les produits de vapotage de la marque Juul est vu à l’extérieur d’un magasin à New York, le 6 février 2019.

Juul Labs cherche à prolonger une suspension temporaire de l’interdiction de ses cigarettes électroniques par la Food and Drug Administration, selon un dossier déposé mardi devant le tribunal.

Juul a déclaré dans le dossier que l’agence avait ignoré plus de 6 000 pages de données qu’elle avait fournies sur les aérosols générés par le chauffage du liquide dans ses dosettes et que les utilisateurs inhalaient finalement. La FDA avait déclaré la semaine dernière que la demande de la société pour l’approbation du marché a fourni des données insuffisantes ou contradictoires sur les risques potentiels de l’utilisation de ses produits, y compris si des produits chimiques potentiellement nocifs pourraient fuir des dosettes Juul.

Un représentant de la FDA a refusé de commenter le dossier, affirmant que l’agence ne commentait pas les litiges en cours.

“Si la FDA avait effectué un examen plus approfondi (comme elle l’a fait pour d’autres candidats), elle aurait vu des données montrant que ces produits chimiques ne sont pas observables dans l’aérosol que les utilisateurs de JUUL inhalent”, a déclaré la société dans le dossier déposé auprès du tribunal de district américain. Appels pour le circuit du district de Columbia.

Juul a également cité un “contexte d’immense pression politique” qui, selon lui, a influencé la décision de la FDA. Elle a déclaré dans son dossier que retirer ses produits des rayons des magasins, même temporairement, nuirait de façon permanente à sa marque et que ses clients utiliseraient les produits des concurrents ou reviendraient aux cigarettes traditionnelles.

Au cours de l’année dernière, les fabricants de cigarettes électroniques rivaux British American Tobacco et NJOY ont obtenu l’approbation de la FDA pour leurs cigarettes électroniques, bien que l’agence ait rejeté certains des produits aromatisés soumis par ces sociétés. L’agence a déclaré qu’elle approuvait les produits aromatisés au tabac de ces sociétés, car ils prouvaient qu’ils pouvaient être bénéfiques pour les fumeurs adultes et l’emportaient sur les risques pour les utilisateurs mineurs.

Juul était le leader du marché des cigarettes électroniques depuis 2018, selon Euromonitor International. En 2020, la société détenait 54,7% des parts du marché américain de la vapeur électronique de 9,38 milliards de dollars.

La société a déclaré qu’aucun autre rival n’avait vu sa demande refusée pour des raisons similaires et que la FDA n’avait fourni aucune explication pour expliquer pourquoi elle maintenait Juul à une norme différente. Juul avait demandé l’approbation de son appareil de vapotage et de ses dosettes aromatisées au tabac et au menthol.

Jeudi dernier, la FDA a refusé d’autoriser les produits et a déclaré que la société devait cesser de vendre ses produits avec effet immédiat. Le lendemain, la Cour d’appel du circuit de Columbia a accordé la demande urgente de suspension, en attendant son appel de la décision.