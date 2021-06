Juul accepte un règlement de 40 millions de dollars dans une affaire de vapotage en Caroline du Nord

Juul Labs a accepté de payer 40 millions de dollars à la Caroline du Nord et de modifier ses pratiques commerciales dans l’État.

Les régulateurs et les responsables de la santé ont blâmé l’entreprise pour la popularité croissante des cigarettes électroniques chez les adolescents ces dernières années. En 2019, les données fédérales ont révélé que plus d’un lycéen sur quatre avait utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, contre 11,7% deux ans auparavant. En 2020, ce nombre est tombé à 19,6% des élèves du secondaire dans le cadre d’un contrôle réglementaire accru et de la pandémie de coronavirus.

« La Caroline du Nord est désormais le premier État du pays à tenir Juul responsable de son rôle déterminant dans la création d’une épidémie de vapotage chez les jeunes », a déclaré le procureur général de Caroline du Nord, Josh Stein, lors d’une conférence de presse révélant l’accord lundi.

La Caroline du Nord a lancé son enquête en 2018 et a annoncé la poursuite l’année suivante. En mai, le juge de l’affaire a statué que Juul avait détruit des documents, fourni des milliers de pages d’informations non pertinentes et ignoré les ordonnances judiciaires connexes. L’entreprise fait face à des millions de dollars d’amendes liées à cette décision.

En vertu de l’accord annoncé lundi, Juul ne pourra pas cibler sa publicité sur les mineurs, utiliser dans ses supports marketing des personnes de moins de 35 ans ou payer des influenceurs pour promouvoir ses produits, entre autres restrictions. L’accord impose également des limites au nombre d’appareils et de modules que les consommateurs de Caroline du Nord peuvent acheter chaque mois et chaque année. Les 40 millions de dollars serviront à aider les adolescents accros aux cigarettes électroniques, à financer des programmes de prévention et le coût du litige.

« Ce règlement est cohérent avec nos efforts continus pour réinitialiser notre entreprise et ses relations avec nos parties prenantes, alors que nous continuons à lutter contre l’utilisation des mineurs et à promouvoir la possibilité de réduction des méfaits pour les fumeurs adultes », a déclaré un porte-parole de Juul dans un communiqué à CNBC.

La société a également déclaré qu’elle était impatiente de travailler avec Stein et d’autres fabricants sur le développement de pratiques commerciales potentielles à l’échelle de l’industrie et qu’elle soutenait l’utilisation de l’argent pour réduire l’utilisation des mineurs.

Au moins neuf autres États ont suivi l’exemple de la Caroline du Nord avec leurs propres poursuites, et une coalition de 39 États enquête actuellement sur Juul.

Mais ce ne sont pas les seuls cas juridiques avec Juul au centre. Le géant du tabac Altria affronte la Federal Trade Commission concernant son investissement en 2018 dans la startup. L’agence soutient que le fabricant de Marlboro s’est livré à des pratiques anticoncurrentielles lorsque les deux sociétés tentaient de conclure un accord. Depuis qu’elle a réalisé l’investissement initial de 12,8 milliards de dollars dans Juul, Altria a déprécié sa valeur trois fois, réduisant sa valeur de 11,2 milliards de dollars.