Juul a reçu l’ordre de suspendre la vente de produits de cigarettes électroniques aux États-Unis

Jeudi, les autorités sanitaires fédérales américaines ont ordonné à Juul de retirer ses cigarettes électroniques du marché national, le dernier coup porté à l’entreprise assiégée largement accusée d’avoir déclenché une vague nationale de vapotage chez les adolescents.

Cette action fait partie d’un vaste effort de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour apporter un examen scientifique à l’industrie du vapotage de plusieurs milliards de dollars après des années de retards réglementaires.

La FDA a déclaré que Juul devait cesser de vendre son appareil de vapotage et ses cartouches aromatisées au tabac et au menthol. Ceux déjà sur le marché doivent être supprimés. Les consommateurs ne sont pas empêchés d’avoir ou d’utiliser les produits de Juul, a déclaré l’agence.

Pour rester sur le marché, les entreprises doivent démontrer que leurs e-cigarettes bénéficient à la santé publique. En pratique, cela signifie prouver que les fumeurs adultes qui utilisent les appareils sont susceptibles d’arrêter ou de réduire leur consommation de tabac, tandis que les adolescents sont peu susceptibles d’en devenir accros.

La FDA a noté que certains des plus gros vendeurs comme Juul ont peut-être joué un rôle « disproportionné » dans l’augmentation du vapotage chez les adolescents. L’agence a déclaré jeudi que la demande de Juul n’avait pas suffisamment de preuves pour montrer que la commercialisation de ses produits « serait appropriée pour la protection de la santé publique ».

Un représentant de Juul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

« Données insuffisantes et contradictoires »

Dans un communiqué, la FDA a déclaré que la demande de Juul laissait les régulateurs avec des questions importantes et n’incluait pas suffisamment d’informations pour évaluer les risques potentiels.

L’agence a déclaré que les recherches de la société comprenaient « des données insuffisantes et contradictoires » sur des éléments tels que des produits chimiques potentiellement nocifs s’échappant des cartouches de Juul.

« Sans les données nécessaires pour déterminer les risques sanitaires pertinents, la FDA émet ces ordonnances de refus de commercialisation. » Michele Mital, directrice par intérim du centre du tabac de la FDA, a déclaré dans le communiqué.

L’agence a accordé certaines demandes d’e-cigarette. Depuis l’automne dernier, l’agence a donné son accord aux cigarettes électroniques aromatisées au tabac de RJ Reynolds, Logic et d’autres sociétés.

Une femme exhale une bouffée de vapeur d’un stylo Juul à Vancouver, Washington, en avril 2019. La FDA américaine a déclaré jeudi que Juul n’avait pas suffisamment de preuves pour montrer que la commercialisation de ses produits « serait appropriée pour la protection du public ». santé.’ (Craig Mitchelldyer/Associated Press)

Mais les acteurs de l’industrie et les défenseurs de la lutte contre le tabac se sont plaints que ces produits ne représentent qu’une infime partie du marché américain du vapotage de 6 milliards de dollars aux États-Unis.

Les régulateurs ont retardé à plusieurs reprises la prise de décisions sur les appareils des leaders du marché, y compris Juul, qui reste la marque de vapotage la plus vendue bien que les ventes aient chuté.

L’année dernière, l’agence a rejeté les demandes de plus d’un million d’autres cigarettes électroniques et produits connexes, principalement en raison de leur attrait potentiel pour les adolescents mineurs.

L’American Lung Association a qualifié la décision de jeudi de « attendue depuis longtemps et des plus bienvenues », et a déclaré que Juul était « en grande partie responsable » de ce qu’elle a appelé « l’épidémie de vapotage chez les jeunes ».

L’essor rapide du vapotage

Les cigarettes électroniques sont apparues pour la première fois aux États-Unis il y a plus de dix ans avec la promesse de fournir aux fumeurs une alternative moins nocive. Les appareils chauffent une solution de nicotine dans une vapeur qui est inhalée, contournant de nombreux produits chimiques toxiques produits par la combustion du tabac.

Mais les études ont abouti à des résultats contradictoires quant à savoir si elles aident vraiment les fumeurs à arrêter de fumer. Et les efforts de la FDA pour statuer sur les produits de vapotage et leurs revendications ont été ralentis à plusieurs reprises par le lobbying de l’industrie et des intérêts politiques concurrents.

Le marché du vapotage s’est développé pour inclure des centaines d’entreprises vendant une gamme d’appareils et de solutions de nicotine de différentes saveurs et concentrations.

Le problème du vapotage a pris une nouvelle urgence en 2018 lorsque les cartouches à haute teneur en nicotine et au goût fruité de Juul sont rapidement devenues un engouement national chez les collégiens et lycéens.

La société fait face à une multitude d’enquêtes fédérales et étatiques sur ses premières pratiques de marketing, qui comprenaient la distribution de produits Juul gratuits lors de concerts et de soirées organisées par de jeunes influenceurs.

En 2019, l’entreprise a subi des pressions pour arrêter toute publicité et éliminer ses saveurs de fruits et de desserts. L’année suivante, la FDA a limité les saveurs des petits appareils de vapotage au tabac et au menthol. Par ailleurs, le Congrès américain a relevé l’âge d’achat de tous les produits du tabac et du vapotage à 21 ans.

Mais la question de savoir si les e-cigarettes doivent rester sur le marché demeure.

La FDA a travaillé en vertu d’une ordonnance du tribunal pour rendre ses décisions; des groupes anti-tabac ont poursuivi avec succès l’agence pour accélérer son examen.

Les régulateurs de la FDA ont averti les entreprises pendant des années qu’elles devraient soumettre des données rigoureuses et à long terme montrant un avantage clair pour les fumeurs qui passent au vapotage. Mais tous, sauf les plus grands fabricants de cigarettes électroniques, ont résisté à ce genre de recherche coûteuse et chronophage.