J’utilise la nouvelle recherche AI ​​de Google. Voici ce que j’ai appris

Le moteur de recherche expérimental intégré à l’IA de Google est une réinvention de la recherche en ligne de type ChatGPT. Je l’utilise depuis quelques semaines, et c’est clairement l’avenir.

Présenté à Google I/O en mai, le nouveau moteur de recherche génératif basé sur l’IA supprime la liste à l’ancienne des liens bleus qui définit l’expérience de recherche de base de Google depuis la fin des années 90. Au lieu de vous demander de cliquer sur des liens, Google, comme ChatGPT, utilise un moteur d’IA génératif qui résume automatiquement les informations provenant de plusieurs sources. Cela bouleverse l’expérience de recherche traditionnelle de Google, qui nécessite que vous utilisiez des mots-clés et que vous visitiez plusieurs sites pour recueillir des informations et formuler une réponse dans votre tête. Au lieu de cela, ce nouveau moteur de recherche basé sur l’IA fait la synthèse pour vous.

Cela éloigne également Google de l’activité de collecte d’informations vers l’activité d’édition d’informations. De toute évidence, personne chez Google ne modifie les réponses de l’IA. Mais Google a conçu le moteur d’intelligence artificielle, qui examine les informations d’une certaine manière et génère des résumés d’une certaine manière. C’est une nouvelle relation que Google établit avec les éditeurs de contenu, une relation dans laquelle il acquiert plus de contrôle sur la façon dont les gens voient les informations qu’ils recherchent en ligne.

Tout comme avec ChatGPT, il est possible de poser des questions de suivi. Contrairement à ChatGPT, heureusement, les liens vers les sources sont répertoriés sur le côté, ce qui signifie que vous pouvez les consulter pour vérifier les choses. C’est pratique car les moteurs d’IA génératifs peuvent faire des erreurs et « halluciner« , donnant des réponses incorrectes ou trompeuses. C’est parce que ces moteurs d’IA n’interprètent pas les informations de la même manière que nous le faisons dans notre cerveau, avec le contexte du monde qui nous entoure. Au lieu de cela, ils essaient simplement de prédire le meilleur mot suivant.

Cela signifie qu’il vous appartient entièrement de faire l’effort de revérifier et de discerner si les informations sont inexactes. Si la réponse des sons correct, vous ne pouvez pas passer avec tous les clics supplémentaires.

C’est probablement la raison pour laquelle Google ne rend pas l’expérience générative de recherche, ou SGE, largement accessible au public et n’a pas donné de date de sortie. L’essai se terminera en décembre. Mais vous pouvez vous inscrire pour obtenir un accès anticipé.

L’expérience générative de recherche de Google est une nouvelle approche de la recherche en ligne avec une IA générative intégrée. Crumpe

L’IA générative change déjà la façon dont les gens recueillent des informations en ligne. Lorsque ChatGPT a été lancé à la fin de l’année dernière, les gens ont été impressionnés par sa capacité à répondre à presque toutes les questions avec une réponse unique. Il pourrait générer des poèmes, des articles et des CV en utilisant son énorme trésor de données textuelles, en quelques secondes. Il utilise l’apprentissage automatique pour simuler des conversations humaines et a été décrit comme saisie semi-automatique sur les stéroïdes.

La nouveauté de ChatGPT l’a aidé à devenir le produit de consommation en ligne à la croissance la plus rapide de l’histoire, atteignant une estimation 100 millions d’utilisateurs en deux mois. Cela a également rendu les recherches Google apprivoisées en comparaison. Microsoft a rapidement augmenté son investissement dans OpenAI, les créateurs de ChatGPT, et a intégré sa technologie d’IA dans Bing Search, voyant un 16% d’augmentation du trafic. Google a également sorti Bard, un moteur d’IA génératif destiné à concurrencer ChatGPT. Mais cette nouvelle expérience générative de recherche n’est pas simplement collée au-dessus de Google. Là où Bard est censé être plus conversationnel, la recherche AI ​​de Google veut juste vous donner une réponse, moins toutes les fioritures rhétoriques.

Alors, voici comment ça se passe pour moi lorsque j’ai essayé la recherche AI ​​de Google.

Qu’est-ce que c’est que d’utiliser la recherche IA de Google

Combattant de rue 6, la dernière entrée de Capcom dans sa célèbre franchise de jeux de combat, a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci et a reçu des critiques élogieuses. En tant que personne intéressée par le jeu, je savais qu’il y avait des changements de règles de tournoi concernant certains types de contrôleurs, mais j’avais besoin d’un rappel. J’ai tapé « Capcom Cup stickless » dans la recherche. Je n’ai pas tapé une phrase à consonance naturelle parce que ce n’est pas ainsi que j’ai utilisé la recherche Google au cours des 20 dernières années. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les mots-clés en espérant que les informations pertinentes apparaîtraient. L’IA de Google était toujours en mesure de me donner un aperçu des changements de règles du tournoi Capcom Cup concernant les contrôleurs « sans levier », y compris certaines sources sur le côté.

J’ai eu ma réponse, et à son tour, GameSpot a reçu un clic de moins.

Pourtant, j’avais des questions de suivi. Je possède une Hit Box, une manette de jeu de combat sans le traditionnel stick arcade. Il utilise des boutons pour le mouvement, un peu comme lors de l’utilisation des touches WASD sur un clavier. J’avais besoin de savoir si ma manette à 200 $ serait légale en tournoi et, si ce n’était pas le cas, ce qui pouvait être fait à ce sujet. Alors j’ai demandé.

Recherche AI ​​de Google dans l’expérience générative de recherche, utilisée pour rechercher des informations sur la Capcom Cup. Crumpe

L’IA générative de Google a déclaré que la Hit Box serait légale pour la saison 2023, mais n’a pas précisé pourquoi. Je devais aller à la source, dans ce cas DashFight, pour savoir qu’une mise à jour du micrologiciel a rendu la règle du contrôleur conforme. Bien que Google ait donné la bonne réponse, celle-ci n’était pas très satisfaisante. Bien sûr, ce sont les premiers jours et les réponses s’amélioreront probablement à mesure que Google publiera des mises à jour.

J’ai également répondu aux questions de Google concernant The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Moi, comme beaucoup d’autres, est resté coincé sur le sanctuaire du « flipper », une salle de puzzle avec une réponse pas si claire. L’IA générative de Google a fait un excellent travail pour expliquer comment battre le sanctuaire, étape par étape, mais n’a inclus aucune image ou GIF d’accompagnement, ce qui aurait facilité la compréhension. Il montre certaines des limites d’une IA textuelle générative. Dans ces cas, avoir des sources sur le côté était pratique car de nombreux sites intégraient de nombreuses images dans leurs articles.

Peut-être qu’à l’avenir, l’IA de Google pourrait intégrer ces images directement dans la recherche, probablement au grand dam des sites dont elle prend des images. Mais cela montre le malaise d’utiliser la recherche IA de Google. Il s’agit évidemment de reproduire le contenu d’autres sites et de vous suggérer de leur donner un clic mais de ne pas l’appliquer. De nombreux sites vendent des publicités en fonction du trafic entrant. Si le trafic commence à diminuer, les annonceurs peuvent envisager de placer leur argent ailleurs.

La fusion de l’IA générative accélère certaines recherches sur Google, mais cela suppose uniquement que la réponse soit satisfaisante ou précise. J’ai constaté que certaines recherches ne contenaient que peu d’informations et nécessitaient des recherches supplémentaires. Pourtant, il est difficile de ne pas voir cela comme une perturbation majeure de l’économie de la recherche en ligne axée sur la publicité. En ce moment, la recherche Google est le principal moyen par lequel de nombreux sites Web collectent du trafic. Si je clique déjà moins sur les sites Web, cela pourrait causer des problèmes aux sites qui créent le contenu qui alimente Google.

Mais en fin de compte, les gens veulent des informations faciles à lire rapidement. Et les gens choisiront finalement le service avec le moins de frictions.

