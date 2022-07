J’utilise des sous-titres pour tout ce que je regarde et vous devriez en faire autant

“Une fois que vous aurez surmonté la barrière des sous-titres d’un pouce, vous découvrirez tant d’autres films incroyables.”

C’est Bong Joon-ho, lauréat d’un Oscar, cité par un Discours d’acceptation des Golden Globes tout le chemin du retour en janvier 2020. Il parlait de sous-titres, qui, bien qu’ils soient tout à fait nécessaires et utiles et au-delà utilesont apparemment détestés par certaines personnes.

Presque immédiatement après, Bong a tiré un ridicule quatre Oscars avec Parasite – une comédie noire fantastiquement faite et multicouche qui plonge profondément dans le ventre des divisions de classe. Parasite était un gagnant extrêmement méritant. Vous devriez absolument regarder ce film.

La citation de Bong était une façon de réprimander gentiment ceux qui laissent les sous-titres les empêcher de profiter du meilleur cinéma que le monde non anglophone a à offrir. Et cet homme était un putain de prophète. Parce qu’à la suite de son triomphe aux Oscars est venu un discours qui ne pouvait que respirer dans un vide de médias sociaux accro à la prise de cerveau de galaxie. Oui, les gens se sont énervés à propos des sous-titres.

Ça a commencé par “Le doublage est mieux que les sous-titres“, un article (révisé depuis) ​​dans Mother Jones. “Bien sûr personne n’aime les sous-titres”, déclare-t-il avec audace, ajoutant que prétendre que les sous-titres ne sont pas un problème est “une fausse sophistication de premier ordre”.

L’histoire de Mother Jones a inspiré l’indignation en ligne qu’elle était censée créer. Car bien sûr (pour la plupart) personne ne se soucie vraiment des sous-titres et bien sûr les sous-titres sont une charge absolument métrique d’une amélioration par rapport aux doublages.

SyFy



Les doublages sont une abomination et ne sont utiles que si vous êtes malvoyant ou, pour une autre raison, incapable de lire.

Avec cette ligne de base pour la santé mentale maintenant en place, j’aimerais faire avancer le débat sur les sous-titres un peu plus loin dans le royaume du chaos.

Alors voilà, le cerveau de galaxie prend du cerveau de galaxie prend: Les sous-titres sont bons. Les sous-titres sont très bons. Peut-être même toujours bien. Quelle que soit la langue parlée, même si vous parlez cette langue, les sous-titres doivent être activés et visibles. De tout temps.

Quand je regarde Doctor Strange et le multivers de la folie sur Disney+? Les sous-titres.

frénésie Choses étranges sur Netflix? Sous-titres SVP.

En train de regarder Les garçons sur Première vidéo? Tu ferais mieux de croire que ces sous-titres sont activés.

Pour être clair : même quand je peux entendre et comprendre parfaitement la langue étant parlée à la télévision que je regarde, je veux des sous-titres en tout temps, sans exception.

Je crois que c’est du bon sens.

Si je regarde un film et que les sous-titres sont désactivés, ça fait bizarre. J’aimerais avoir des sous-titres dans la vraie vie.



Les sous-titres ne nuisent pas à l’expérience de visionnage, ils l’améliorent. S’il y a un bruit de fond, disons un avion volant au-dessus ou – dans mon cas – deux enfants incroyablement bruyants se disputant un iPad en arrière-plan, il est facile de manquer des détails ou des nuances de dialogue subtiles.

Et si vous regardiez L’étendue, une émission où environ 30% des personnages parlent le Belter, un hybride anglais/patois qui n’a pas toujours tout à fait de sens pour les anglophones ? Et si vous regardiez Le sorceleur sur Netflix, dans lequel presque tout le monde parle dans un grognement bas et sous-optimal ?

Et si le film était simplement mal mixé ? Toute personne ayant de jeunes enfants comprend le dilemme. Vous regardez la télé, la télécommande dans un étau, stressé de réveiller les enfants. Vous coupez le son pendant les séquences d’action, mais augmentez le volume pendant les sections de parole afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe.

Pourquoi ne pas simplement activer les sous-titres ? Problème résolu.

L’idée que les sous-titres nuisent à la performance des acteurs est démodée. Mon cerveau, et n’importe quel cerveau d’ailleurs, est capable d’être présent simultanément avec les deux. Les sous-titres sont simplement là pour fournir plus d’informations. J’utilise “derrière les paroles” sur Spotify pour lire les paroles des chansons tout en écoutant. Tout cela ne fait qu’améliorer l’expérience. La télévision et les films ne sont pas différents.

Écoute, je suis écossais. Mon accent est sacrément impénétrable. Si quelqu’un comme moi est à l’écran, tu ne veux pas savoir ce que ce type dit ? Croyez-moi, si la réalité augmentée permettait aux sous-titres d’apparaître comme par magie au-dessus de ma tête lors de conversations avec des Américains, je serais plus que cool avec ça. En fait, je le recommanderais.

La vérité est que la barrière d’un pouce des sous-titres n’est pas du tout une barrière. Si quoi que ce soit, c’est une voie. Mettez-les, soyez à l’aise avec ça. Je te promets que tu ne reviendras jamais.