Justyna Wydrzynska : une militante polonaise jugée pour avoir donné des pilules abortives à une femme

En juin 2021, plus d’un an après que Wydrzynska a fourni les pilules, la police fouillé la maison de Wydrzynska et confisqué des médicaments, un ordinateur, des clés USB et des téléphones portables lui appartenant ainsi qu’à ses enfants. Un procureur de Varsovie a accusé Wydrzynska en novembre d’avoir facilité un avortement et de possession de médicaments non autorisés. La police avait découvert de la mifépristone et du misoprostol, des médicaments abortifs courants également utilisés à d’autres fins, au domicile de Wydrzynska, et le procureur a fait valoir que deux des médicaments confisqués n’étaient pas autorisés à être utilisés en Pologne.