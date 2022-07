Justworks et Fresh Market retirent les dépôts d’introduction en bourse sur un marché dormant

Une personne vérifie son téléphone à Wall Street près de la Bourse de New York (NYSE) à New York le 27 mai 2022.

Le marché des introductions en bourse a été gelé pendant la majeure partie de 2022 et il ne montre aucun signe de réouverture.

Mercredi, le fournisseur de logiciels Justworks et détaillant alimentaire Marché du frais ont retiré leurs dépôts pour les offres publiques initiales. Les deux sociétés ont initialement annoncé leur intention de devenir publiques l’année dernière. Dans documents courts auprès de la Securities and Exchange Commission, ils ont déclaré qu’ils n’envisageaient plus de procéder à des ventes d’actions, sans donner de raison.

Ils n’ont pas beaucoup d’explications à donner. Après des années record en 2020 et 2021, y compris un niveau d’activité record l’année dernière, les investisseurs n’ont montré aucun appétit pour les nouvelles émissions au milieu de la chute du marché cette année. Le Nasdaq Composite, très technologique, a chuté de 28 % jusqu’à présent en 2022, sous-performant le S&P 500, qui est en baisse de 20 %.

La situation est beaucoup plus sombre pour les entreprises qui arrivent sur le marché ces derniers temps, en particulier celles du secteur de la technologie et de ses environs. L’ETF Renaissance IPO, qui dit suivre les “introductions en bourse américaines les plus importantes, les plus liquides et nouvellement cotées”, a chuté de 46%.

Selon Ernst et Youngle volume mondial des introductions en bourse a chuté de 54 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, tandis que le produit des offres a chuté de 65 %.