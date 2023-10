Justine Triet sur la décision – et la dissimulation – de la culpabilité dans son film Anatomie d’une chute

La réalisatrice française Justine Triet semble courtiser le suspense. Parce qu’en dehors de son écriture, de sa réalisation et de son nouveau film lui-même, la plus grande surprise à laquelle elle a participé a peut-être eu lieu hors écran.

Malgré le succès de son nouveau film, Anatomie d’une chuteun drame judiciaire qui enquête sur la culpabilité ou l’innocence d’une femme dans la mort subite de son mari, c’est le rejet par la France lors de sa soumission aux Oscars cette année qui a peut-être choqué davantage de gens.

Au lieu de choisir le film lauréat de la Palme d’Or que Triet a co-écrit et réalisé, cet honneur a été attribué au public, mais peut-être plus docile. Le goût des choses — un film primé à Cannes lui-même, mais encore relativement moins parlé parmi ceux qui regardent la course.

Pourtant, cela n’a pas beaucoup gâché le buzz du film. Un favori du public au Festival international du film de Toronto et à Telluride, il est désormais acclamé par la critique. Anatomie d’une chute arrive dans les salles au Canada vendredi.

CBC News a discuté avec Triet de la création du film et de la dissimulation de la vérité, même à ses acteurs.

Vous avez écrit ce film en pensant à sa star, Sandra Hüller, pour jouer le rôle principal, avec qui vous avez déjà travaillé. Pourquoi vouliez-vous retravailler avec elle et créer un personnage rien que pour elle ?

J’avais vraiment hâte de travailler à nouveau avec Sandra. Sur le film précédent Sibylle, nous ne nous étions rencontrés que depuis 12 jours, ce qui était un peu frustrant pour moi. Et donc j’ai vraiment pensé tout le personnage pour elle, pour son opacité, pour sa capacité insaisissable, pour sa complexité. Et je ne pouvais pas imaginer une autre actrice pour incarner ce personnage ainsi indéchiffrable.

Est-il vrai qu’elle vous a demandé si son personnage était coupable ?

Oui. Deux jours avant le tournage, elle m’a appelé, un peu paniquée, pour me demander si son personnage était coupable ou non, et ma seule réponse a été qu’elle devait jouer innocemment.

Sandra Hüller apparaît dans une scène d’Anatomie d’une chute. Le film a été écrit en pensant à Hüller pour jouer le rôle principal. (Néon/Associated Press)

N’a-t-elle pas besoin de connaître la vérité sur le personnage qu’elle incarne ?

Pour moi, je pense que l’essentiel était qu’elle joue innocemment, parce que cela signifiait jouer sans effet de duplicité, ni sans les ficelles du métier d’une série télévisée dramatique. Je cherchais vraiment une sorte de crudité documentaire.

Vous utilisez cette salle d’audience comme un lieu pour parler du fait d’être une femme et d’une artiste. Parlez-moi de la manière de mettre votre personnage sur cette scène et de la façon dont vous vouliez utiliser ces scènes de salle d’audience.

Son personnage, à bien des égards, est traqué ou surveillé. Et elle a été analysée pour bien plus que son action ; elle a analysé ses mœurs. Et de cette manière, le tribunal est toujours l’espace qui vient servir de miroir moral à l’imposition sociale.

En résistant, son personnage est très libre — et je ne dis pas qu’elle est parfaite, loin de moi l’idée de faire un film édifiant — mais j’ai voulu montrer comment sa liberté, ou son pouvoir, fait d’elle une figure menaçante pour que.

La réalisatrice française Justine Triet pose avec la Palme d’Or, la plus haute récompense décernée au Festival de Cannes, après avoir gagné pour Anatomie d’une chute, à Cannes, en France, le 27 mai. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Y a-t-il un peu de vous là-bas ? Dans la manière dont vous pourriez avoir l’impression que les gens vous perçoivent en tant qu’artiste, ou dans la manière dont certains pourraient vouloir utiliser votre art pour dire quelque chose sur vous en tant que femme, est-ce que quelque chose de cela a été intégré dans ce film ?

Bon bien sûr, quand on parle de moi, on me dit toujours que je suis une femme [laughs]. J’aimerais qu’un jour ce soit un non-sujet, mais en attendant, il m’a fallu du temps pour vraiment comprendre les enjeux des luttes féministes. Et pouvoir identifier les lieux dans lesquels j’étais jugée, et où j’étais victime d’un système de critique selon lequel les femmes n’ont pas le droit de commettre des erreurs de la même manière. Et où le succès est toujours un peu plus suspect.

Y a-t-il une vérité objective dans ce film ? Avez-vous la réponse ? Y a-t-il une réponse ?

Oui, j’ai la réponse. Mais il était très important pour moi que la vérité ne puisse pas éclater dans la salle d’audience. Ce ne sera pas le cas et ce n’est pas le cas. Ce couple m’a intéressé justement parce qu’il est le visage de quelque chose qui va au-delà d’une sorte de bien et de mal manichéen : il y a un méchant et un bon, et une victime et non.

Je pense que la chose la plus intéressante qu’on m’a dit à propos de ce film est qu’elle peut être responsable sans être coupable, ou qu’elle peut être coupable sans être responsable. Elle pourrait être responsable de l’avoir poussé au suicide sans être coupable de l’avoir tué, ou elle aurait pu le tuer sans l’avoir voulu – que ce soit de manière impulsive ou de la manière dont on peut essayer de l’imaginer. La vérité existe donc, mais elle est trop complexe pour être saisie ici.

Cette interview a été traduite de son français original. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.