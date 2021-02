Ce n’était pas quoi Kendall Jenner attendait quand elle a répondu à son téléphone au milieu d’un petit «temps pour moi».

Chanteur et modèle Justine Skye a partagé des images sur les médias sociaux le lundi 1er février d’elle-même appelant certains de ses amis célèbres via FaceTime pour le défi «Je suis occupé en ce moment» qui est actuellement populaire sur TikTok. La farce implique que l’appelant dise immédiatement à l’autre personne qu’elle n’a pas le temps de parler et doit la rappeler immédiatement, ce qui entraîne généralement une réponse déconcertée.

Ce fut le cas lorsque Justine frappa Kendall, qui prenait un bain au moment où elle répondait à l’appel malheureux.

« Hey, je suis vraiment occupé, puis-je vous rappeler tout de suite? » Justine a demandé à la jeune fille de 25 ans L’incroyable famille Kardashian star dans le clip qui a été partagé avec TIC Tac dans sa version complète et à Instagram dans une version abrégée.

Kendall ne savait clairement pas quoi en penser et a répondu: « Quoi! Vous venez de m’appeler. » La célèbre personnalité de la télé-réalité a prouvé qu’elle était un bon sport en riant devant l’étrange situation, et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle revienne à profiter de ce bain de détente.