Justine Musk après qu’Elon affirme que son premier-né est mort dans ses bras

Elon Musk a récemment déclaré qu’il ne restaurerait pas le compte Twitter d’Alex Jones. Le podcasteur et fondateur d’Infowars, Jones, a été condamné à une amende de 965 millions de dollars aux membres de la famille de huit victimes de Sandy Hook et à un agent du FBI parce qu’il a affirmé que la fusillade de 2012 à l’école primaire de Sandy Hook était un « canular » et une opération « sous faux drapeau » conçue par le gouvernement américain pour saisir les armes de tout le monde. Répondant à un utilisateur de Twitter expliquant pourquoi il ne restaurerait pas le compte de Jones, Musk a écrit : « Mon premier-né est mort dans mes bras. J’ai senti son dernier battement de coeur. Je n’ai aucune pitié pour quiconque utiliserait la mort d’enfants à des fins lucratives, politiques ou célèbres.”

L’ex-femme de Musk, Justine Musk, a maintenant contesté l’affirmation selon laquelle l’enfant est mort dans les bras d’Elon. Parlant de la mort de Nevada Alexander Musk, décédé dans les 10 semaines suivant sa naissance, Justine a écrit : « Un incident lié au SMSN qui l’a mis sous respirateur artificiel. Il a été déclaré en état de mort cérébrale. Et ce n’est pas important pour qui que ce soit d’autre que moi, parce que c’est l’un des moments les plus sacrés et les plus déterminants de ma vie, mais c’est moi qui le retenais.”

“Papa veut toujours obtenir des crédits, mais cela devrait, en fait, aller à maman. Je crois que c’est la maman qui a senti ce dernier battement de coeur. *Je ne m’oppose pas à Elon ou quoi que ce soit”, a écrit un utilisateur de Twitter. Justine a répondu avec une clarification : “Pas le dernier battement de cœur. Le râle de la mort.”

De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé leur sympathie à Justine.

