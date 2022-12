Justine fait vérifier la voiture de Mike sur “l’amour pendant le verrouillage”

C’est vendredi ! Notre franchise préférée de télé-réalité sur le plaisir coupable est de retour avec un tout nouvel épisode. Êtes-vous aussi excités que nous pour L’amour pendant le confinement ?

Vous avez de la chance car nous avons une exclusivité L’amour pendant le confinement aperçu du clip pour votre plus grand plaisir. Le clip présente Justine et Mike et il semble que Justine suive les conseils de son cousin. Dans le clip, Justine va faire vérifier la nouvelle voiture que Mike lui a offerte pour s’assurer que le véhicule n’est pas volé. Fille intelligente, d’accord ? ! Découvrez le clip ci-dessous:

Wow, Justine ne sait vraiment RIEN sur l’achat et la possession d’une voiture. Le titre et l’inscription sont les bases! Alors pensez-vous que Mike pourra expliquer où se trouvent le titre et l’enregistrement ? Il ne peut pas avoir donné à sa femme une voiture VOLÉE comme cadeau de mariage. Peut-il?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Michael le perd sur Justine lorsqu’elle révèle un secret. Melissa rend visite à Louie et est aveuglée par la réalité de sortir avec un détenu. Jessica fond en larmes lorsque sa fille fait un choix difficile. L’ex-bunkie de Dauri remet en question la loyauté d’Emily.

Le tout nouvel épisode de L’amour pendant le confinement diffusé ce soir, vendredi 2 décembre à 9/8c sur WeTV