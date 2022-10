Justine Bateman parle franchement du vieillissement et de l’idée que les visages des femmes sont “cassés” et doivent “être réparés”

Justine Bateman parle franchement de son nouveau livre, “Face: One Square Foot of Skin”, et explique ce qui, dans sa vie personnelle, l’a inspirée à écrire le projet.

Le livre est une collection d’histoires de 47 femmes interrogées par Bateman sur ce qu’elles pensent du vieillissement et des pressions pour continuer à paraître jeunes en vieillissant. Elle espère qu’en lisant ces histoires, le public sera en mesure de regarder à l’intérieur et d’identifier certaines de ses peurs qui le poussent à vouloir paraître jeune.

Bateman a été inspirée pour écrire le livre après s’être cherchée sur Google pour trouver d’anciens commentaires qui avaient été faits à son sujet, et la fonction de saisie semi-automatique de Google a supposé qu’elle cherchait “Justine Bateman a l’air vieille”. Cela l’a choquée, parce qu’elle ne s’est jamais vue de cette façon.

“Cela m’a affecté plus profondément et plus longtemps que prévu”, a expliqué la star de “Family Ties” à Fox News Digital. “J’ai creusé et j’ai dû comprendre pourquoi cela m’affectait comme ça, et puis une fois que je l’ai fait, j’ai pensé, pourquoi avons-nous même ces idées dans la société selon lesquelles le visage d’une femme est cassé et doit être réparé?”

‘FAMILY TIES’ STAR JUSTINE BATEMAN SIGNE LA PÉTITION POUR RAPPELER LE NEWSOM DE CALIFORNIE

Au cours de l’entretien, Bateman a émis l’hypothèse que les gens craignent que s’ils ont l’air vieux, ils risquent de ne pas obtenir le travail qu’ils veulent vraiment, ou de perdre le travail qu’ils ont déjà, et essentiellement d’être ignorés pour des opportunités pour quelqu’un qui a l’air plus jeune.

À son avis, cela pourrait provenir de différentes histoires pour enfants telles que “Cendrillon”, “Blanche-Neige” et “La Belle au bois dormant” où “la plupart des méchants sont des femmes âgées”. Elle pense que ces histoires ont inconsciemment planté des peurs spécifiques entourant le vieillissement, une peur qu’elle pense qu’il est important de comprendre.

“Je trouve très utile de comprendre pourquoi j’ai adopté une idée négative de moi-même. Par exemple, qu’est-ce que j’en retire ? Quelle peur est ce genre de neutralisation”, a-t-elle demandé. “Pour les personnes qui ont subi une chirurgie plastique ou qui veulent encore le faire, je dis simplement, comme gérer la peur que cela suscite, et ensuite vous n’allez pas avoir une sorte de peur inconsciente irrationnelle de diriger votre spectacle et de provoquer vous permet de prendre des décisions que vous n’avez pas nécessairement vraiment envie de prendre.”

L’actrice a ensuite expliqué comment l’industrie de la chirurgie plastique n’est qu’un “outil de marketing” dans lequel un problème est créé pour attirer les clients vers la solution pour laquelle le problème a été créé. Elle a donné l’exemple de ces industries disant aux jeunes que certaines procédures sont préventives.

“L’idée qu’il est presque du devoir ou de la responsabilité d’une femme de commencer à le couper et à l’injecter après un certain âge ou à le faire de manière préventive… J’aimerais que les gens voient que ce n’est qu’un outil de marketing”, a déclaré Bateman. “Ils ont mis en eux la peur que si vous ne le faites pas, toutes ces mauvaises choses vous arriveront, ce qui est tellement idiot et ridicule.”

JUSTINE BATEMAN PARTAGE DES ANICS DANS LES COULISSES SUR LES «LIENS FAMILIAUX»

Bateman dit que la peur est différente pour chaque femme et qu’il leur appartient de comprendre quelle peur les anime avant de modifier leur apparence.

“La peur est la cause des sentiments, pas le visage”, a-t-elle expliqué. “Si après avoir surmonté la peur, vous voulez toujours vous couper le visage, vous teindre les cheveux et changer de corps, c’est votre corps, votre visage, votre peau et vos cheveux. C’est à vous, faites-en ce que vous voulez. Je ‘ Je suggère juste de s’attaquer aux peurs qui se cachent en dessous.”

“Découvrez ce qu’est cette peur pour vous en dessous, puis gérez-la, et vous n’aurez plus l’impression d’en avoir besoin”, a-t-elle déclaré. “Je pense que pour certaines personnes, c’est… une peur d’être laissé de côté, c’est une peur de ne pas faire partie de ce qui se passe en ce moment.”

En ce qui concerne les réseaux sociaux, Bateman pense que cela a aggravé la peur entourant le vieillissement parce que “vous ne vous comparez plus seulement à tout le monde dans votre école… vous vous comparez à tous ceux qui ont un compte Instagram”.

Après avoir découvert et compris ses propres peurs entourant le vieillissement, Bateman ne se préoccupe plus des contraintes traditionnelles que la société impose aux personnes d’un certain âge, affirmant qu’elle ne laissera pas son âge l’empêcher de poursuivre des opportunités.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je pense qu’il y a deux âges. Soit vous êtes vivant, soit vous êtes mort, alors tant que vous êtes en vie, faites les choses que vous voulez faire”, a déclaré Bateman. “Je ne vais pas me priver de mes propres opportunités en me disant:” Oh non, tu ne peux pas, parce que tu as X âge “, cela n’a aucun sens pour moi. Je suis allé à l’université à 46 ans, j’ai obtenu mon diplôme à 50 ans. Tu as ta vie jusqu’à ce que tu ne l’aies plus.”

Bateman dit que la société essaie d’amener les femmes à se concentrer sur leur apparence plutôt que sur leur véritable but dans la vie, et elle espère que plus de gens s’en rendront compte en lisant son livre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’espère que de plus en plus de gens pourront en quelque sorte rejeter cette distraction, l’obtenir”, a demandé Bateman, qui produit également un film basé sur le livre. “Pourquoi ils ont eux-mêmes peur que les gens pensent qu’ils ont l’air plus âgés, puis qu’ils sont plus eux-mêmes et qu’ils vivent leur vie plus pleinement parce que quand quelqu’un vit sa vie au maximum, vous savez, et qu’il est vraiment lui-même, nous en bénéficions tous. “

« Face : One Square Foot of Skin » est maintenant disponible.