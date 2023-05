Justine Bateman déchire l’utilisation de l’IA à Hollywood, dit que la technologie « s’éloigne de l’être humain »

Ce n’est pas n’importe qui ou n’importe quoi qui peut réussir à Hollywood, selon Justine Bateman.

L’ancienne actrice et réalisatrice accréditée de « Family Ties » est convaincue que l’intelligence artificielle ne devrait pas avoir son coup.

« Je pense que l’IA n’a pas du tout sa place à Hollywood. Pour moi, la technologie devrait résoudre les problèmes que les humains ont », a déclaré Batemen à Fox News Digital. « Utiliser ChatGPT ou n’importe quel… logiciel qui utilise l’IA pour écrire des scénarios, l’utiliser à la place d’un écrivain ne résout pas un problème. Nous ne manquons pas d’écrivains. Nous ne manquons pas d’acteurs. Nous ne manquons pas de réalisateurs. Nous ne manquons pas de personnes talentueuses.

Les commentaires de Bateman interviennent au milieu de la grève des écrivains hollywoodiens, l’IA étant l’une des nombreuses préoccupations. Bateman dit que la convergence de l’intelligence artificielle et de l’industrie du divertissement a un impact négatif sur la nature humaine.

JUSTINE BATEMAN, 57 ANS, SLAMS LA PERCEPTION QU’ELLE A UN « VIEUX » VISAGE : « MON VISAGE REPRÉSENTE QUI JE SUIS »

« L’utilisation de l’IA me rend triste parce que j’ai l’impression que c’est… m’éloigner de l’être humain », a-t-elle expliqué.

« Mais nous avons fait beaucoup de cela, n’est-ce pas? Chirurgie plastique. Filtres. Faire des choses sur Zoom plutôt qu’en personne. Mais l’idée que quelqu’un utiliserait l’IA pour remplacer l’expression humaine, je pense, est la chose la plus triste pour moi .

« Je pense que l’IA n’a pas du tout sa place à Hollywood. Pour moi, la technologie devrait résoudre les problèmes que les humains ont. » —Justine Bateman

« Demander à un programmeur informatique… d’écrire une lettre que vous vouliez écrire ou d’écrire un essai pour vous ou d’écrire un script pour vous, c’est comme, ‘Wow, ça fait tellement partie de l’être humain, c’est exprimer vous-même à travers l’écriture ou l’art ou quoi que ce soit. … C’est la chose la plus triste pour moi, c’est … juste les gens qui s’éloignent de l’être humain.

Bateman pense également que l’IA pose un problème monétaire, enraciné dans la cupidité.

« Des sommes d’argent incroyables sont tirées de notre travail. Des profits incroyables sont tirés de notre travail. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire encore plus de profit? Et si vous pouviez vous débarrasser des frais généraux embêtants de payer les réalisateurs et les acteurs et les scénaristes et les lieux, la production, la post-production ? Et si vous vous débarrassiez de tout cela ? Pouvez-vous imaginer à quel point vos bénéfices pourraient être plus importants ? C’est la voie que nous suivons », déclare Bateman.

« Le secteur du divertissement ne va pas faire mieux. Il va juste le faire plus vite, moins cher, et vous en aurez un plus grand volume. Vous aurez plus de contenu. Et, comme, même en faisant référence à des films et des séries comme contenu pour commencer, je pense que c’est… insultant.

« Lucasfilms scanne tous ses acteurs », dit-elle à propos de la société de production du créateur de « Star Wars », George Lucas. « Je suppose, pour des effets spéciaux ou le rôle de Carrie Fisher, peut-être ? Nous voulons nous assurer que, au cas où vous décéderiez, nous vous aurions toujours. »

La regrettée Carrie Fisher a été éditée numériquement dans le film « Star Wars: The Force Awakens » de 2015 après sa mort.

L’AI A KEANU REEVES, HARRISON FORD ET L’EX-AMIE D’ELON MUSK GRIMES SUR SON UTILISATION

« Donc, cela dure depuis longtemps », a déclaré Bateman, « mais la différence maintenant est que l’IA est tellement plus avancée. Vous pouvez en profiter. … Ainsi, vous pouvez profiter de ces analyses plus complètement que vous ne le pourriez cinq ans il y a. »

Dans le prochain film, « Indiana Jones et le cadran du destin « , l’intelligence artificielle est utilisée pour réimaginer le visage de Harrison Ford comme s’il avait encore 35 ans.

« JE pense personnellement que vous avez… un vrai problème avec la façon dont les acteurs se déplacent », suggère Bateman en guise de mise en garde contre le vieillissement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Si c’est un acteur de 75 ans, et que vous le vieillissez à 30 ans, mais que son corps bouge toujours comme s’il avait 75 ans. Je veux dire… je ne suis pas sûr que vous ayez accompli ce que vous vous apprêtez à accomplir. Mais c’est la prérogative du réalisateur. Donc, je ne sais pas.

Compte tenu du climat actuel qui comprend une grève des écrivains de près d’un mois menée par la Writer’s Guild of America (WGA), Bateman attire l’attention sur un problème que de nombreux écrivains craignent : leur travail sera volé.

« C’est plus complexe que ce que je suis sur le point de dire, mais en gros, vous lui fournissez un tas d’informations, vous lui confiez une tâche, puis, en fonction des informations dont il dispose, il vous donne le résultat », dit-elle à propos de l’IA. la programmation. « Il accomplit la tâche que vous lui avez confiée. … Si vous lui demandez d’écrire un scénario, sur quoi l’entraînez-vous ? Sur quoi l’alimentez-vous ? Les scripts d’autres personnes. C’est du plagiat. … Son utilisation va avoir un effet incroyablement mauvais – effet désastreux sur l’industrie du divertissement. »

La WGA a une litanie de préoccupations et de demandes pour l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP). Selon son site Web, la WGA a des propositions spécifiques concernant l’intelligence artificielle, y compris la « réglementation de l’IA sur les projets couverts par un accord de base minimum (MBA) ; l’IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire; ne peut pas être utilisée comme matériel source ; et le matériel couvert par le MBA ne peut pas être utilisé pour former l’IA. »

De l’autre côté, certains acteurs de l’industrie du divertissement ont exprimé leurs inquiétudes concernant moins l’intelligence artificielle et plus la compensation.

Paul Schrader, le célèbre scénariste de « Taxi Driver » et réalisateur de « American Gigolo », a précédemment écrit sur Facebook : « La position de la WGA sur l’IA est une énigme fascinante. La guilde ne craint pas autant l’IA qu’elle ne craint de ne pas être payée. la logique Il est évident que l’IA deviendra une force dans le divertissement cinématographique.

« Je pense que c’est la position de la WGA : si un membre de la WGA emploie l’IA, il devrait être payé en tant qu’écrivain. Si un producteur utilise l’IA pour créer un scénario, il doit trouver un écrivain de la WGA à payer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, Bateman soutient que ce n’est tout simplement pas le cas car elle sait écrire.

« Je n’ai pas besoin d’un programme d’IA pour, par exemple, trouver des trucs pour moi », a déclaré Bateman. « Comme, ça me semble juste ridicule. C’est comme [to] demandez à quelqu’un de s’entraîner pour vous ou quelque chose si vous aimez vous entraîner, n’est-ce pas ?

« J’espère que j’ai tout à fait tort. Je n’aimerais rien de plus que d’avoir totalement tort à ce sujet. »