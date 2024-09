Justin Wong, le pro de « Marvel vs. Capcom 2 », est un véritable boss final

Marvel contre Capcom CombattreCollection Ting n’est sorti que depuis une semaine, mais les joueurs de toutes les plateformes (PC, PlayStation, même Nintendo Switch) ont dû faire face à une bataille difficile. Ce n’est pas un problème causé par des problèmes de connexion ou de connexion, bien qu’ils existentmais plutôt un seul joueur dont la domination totale de la Marvel contre Capcom 2 Les classements en ligne ont secoué de nombreuses personnes. Leur nom est Wazzler, et rien ne peut les arrêter.

RT this tweet or you will face LE WAZZLER pic.twitter.com/K6YlQSPunt — Doc (@xDrHellx) September 15, 2024

À présent, la plupart savent que la personne qui utilise le pseudo Wazzler n’est autre que Justin Wong, 38 ans, autrement connu comme le meilleur joueur de tennis du monde. Marvel contre Capcom 2 joueur. Avec ça, tout a du sens, mais ça ne rend pas la pilule moins amère à avaler pour quiconque se retrouve face à lui. Au cours du premier week-end du jeu disponible au public, les fans jouant des matchs classés en ligne se sont retrouvés régulièrement confrontés à Wong, et après de nombreuses raclées brutales, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour diffuser des avertissements à propos du Wazzler.

Mais pourquoi un neuf fois champion Evo terrorise-t-il le Marvel contre Capcom 2 communauté ? Apparemment, c’est juste par amour du jeu.

« Je suis tellement heureux parce que c’est un jeu auquel j’ai joué en grandissant », raconte Wong Pierre roulante. « Je me souviens avoir vu ce jeu s’installer dans ma salle d’arcade et y avoir joué pour la première fois. Le fait que j’aie commencé à jouer au jeu en 2000 et que nous soyons maintenant en 2024, et que nous puissions jouer en ligne et jouer avec autant de personnes dans le monde entier ? Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de jouer. »

Alors que Marvel contre Capcom 2 Le jeu disposait d’une connexion Internet depuis le début (à la fois lors de sa sortie originale sur Dreamcast en 2000 et lors de sa réédition en 2009 sur Xbox 360 et PlayStation 3), mais de nombreux fans ont estimé que les options réseau n’étaient pas fiables ; jouer en personne était la seule véritable façon de jouer. Mais les versions sur disque du jeu sont difficiles à trouver aujourd’hui, et les versions numériques ont été abandonnées et retirées des magasins en 2013, ce qui a fait de la sortie du jeu cette année avec de meilleures fonctionnalités en ligne une énorme affaire pour les fans.

Choix de l’éditeur

Tout a commencé sur PC le jour du lancement, où les joueurs sur Steam se connectaient en ligne uniquement pour être testés par le mystérieux Wazzler. Wong, en streaming sur Twitcha passé sept à huit heures par jour à jouer, ce qui rend extrêmement probable que quiconque concourant en mode classé finisse par le rencontrer. Après d’innombrables défaites, de nombreux s’est rendu sur les forums Steam de publier des critiques négatives en plaisantant ou même d’exiger un remboursement après avoir subi la fureur du Wazzler. Un critique a même accusé Wong de les avoir provoqués au micro du jeu avec une phrase immédiatement mèmeable : « Mettre le plaisir dans le remboursement ».

Wong lui-même n’a fait aucune tentative pour cacher son identité et s’est rapidement laissé prendre au jeu via ses propres réseaux sociaux et streams. Alors que certains l’ont accusé de « smurfing » (terme utilisé pour les joueurs de haut niveau créant des comptes alternatifs pour écraser les combattants de bas niveau), quiconque regarde le stream du champion Evo connaît l’identité du Wazzler.

« Ma première réaction a été de penser qu’ils me traitaient comme un croque-mitaine, comme si j’étais un méchant de film d’horreur », dit-il. « « Yo, attention au Wazzler ». Cela ressemble à un film d’horreur qui attend de se produire. »

Wong raconte Pierre roulante Le pseudonyme lui a été attribué en 2003 par la communauté des jeux de combat de Seattle et a été utilisé périodiquement depuis. Pourtant, malgré la ferveur en ligne, il rencontre rarement des gens qui fuient le combat lorsqu’ils voient son nom. En fait, la plupart des joueurs considèrent cela comme un défi ou un honneur d’affronter une légende de l’e-sport.

THE WAZZLER'S NAME IS JUSTIN WONG pic.twitter.com/zKcmFXwp1V — Hives (Comms Open… for now) 🎨 (@DrHives) September 15, 2024

« Je n’ai jamais eu de crises de colère », dit-il. « En fait, j’en ai eu une aujourd’hui. Mais c’est comme une crise de 50 à 60 heures de jeu. »

En rapport

Pour Wong, il y a de la joie à devenir un paratonnerre, attirant l’attention sur le jeu. Malgré des succès récents comme Street Fighter 6 et Tekken 8 Le marché des jeux de combat est historiquement plus spécialisé que celui des autres genres, et il considère le buzz autour de sa présence en ligne comme un élément positif.

« Il semble qu’ils veulent soit participer à une vidéo YouTube », dit-il, « soit apprendre et obtenir des commentaires, soit [just] « Je vois à quel point « The Wazzler » est fort. Mais j’apprécie que ces gens allument simplement leurs systèmes et sautent sur le rang pour voir s’ils peuvent rivaliser avec – ou simplement jouer au jeu, n’est-ce pas ? C’est ça qui est cool. »

Dans les deux jours qui ont suivi le lancement, Wong avait déjà pris la première place du classement Steam, ce qui l’a conduit à passer à la PlayStation 4 pour un nouveau défi. Après être devenu numéro un sur cette console, il s’est lancé sur la Nintendo Switch, achetant littéralement une toute nouvelle console pour éviter de prendre en otage l’appareil de sa fille.

« J’ai acheté l’OLED [model] « C’est un endroit parfait, car il y a un port Ethernet à l’arrière », explique-t-il. « Nous n’avons pas de Wi-Fi ici. »

Just bought the switch version of Marvel vs Capcom collection Can’t wait to play with the Switch users pic.twitter.com/zYqJX4XV2M — Justin Wong (@JWonggg) September 15, 2024

En termes de disparité de compétences entre les utilisateurs des plateformes, on pourrait supposer que les joueurs PC ou PlayStation hardcore représenteraient une plus grande menace que ceux des utilisateurs Switch plus occasionnels, mais Wong voit une quantité surprenante de talents de manière surprenante, principalement de la part des nouveaux venus qui ne sont pas freinés par la « méta » du jeu.

La méta d’un jeu est essentiellement la stratégie globale ou les tactiques communes que les joueurs adoptent, créant une tendance. Dans les jeux de combat, cela peut être une boucle de combo spécifique à répéter ou un problème connu à exploiter ; Marvel contre Capcom 2il s’agit souvent de trouver la bonne combinaison de personnages qui crée une synergie entre leurs mouvements que vos adversaires ne peuvent pas surmonter. Les métas évoluent au fil du temps, mais avec une nouvelle génération de joueurs libérés des souvenirs des anciennes tactiques et tendances, l’innovation apparaît.

«[PlayStation] « Le jeu a les joueurs les plus en sueur », dit-il. « N’importe lequel des OG, ou si vous essayez de lutter contre la méta du jeu, PlayStation est l’endroit où jouer. Je pense que Steam [PC] est un mélange des deux, où il y a des joueurs occasionnels et des joueurs de haut niveau. Switch, je dirais, [is] le plus amusant car il y a de très bons joueurs qui jouent les personnages de niveau inférieur, mais ils ne font pas de méta.

Voir un groupe de concurrents utiliser différentes tactiques en dehors de la méta établie est l’un des aspects les plus excitants du jeu pour Wong, même s’il prévient qu’il s’adressera aux fans de Xbox lorsque cette version du jeu sera lancée plus tard.

«[When] « Si la Xbox sort, alors les membres de la communauté Xbox pourraient aussi rembourser le jeu », plaisante-t-il. « Mais je ne sais pas quelle est la politique de Microsoft à ce sujet. »

Quelle que soit la plateforme, c’est facile pour les vétérans comme Wong, avec une connaissance approfondie de Marvel 2‘s, pour identifier les adversaires de l’ancienne génération qui sont coincés dans leurs habitudes. Dès le moment où ils font leurs choix de personnages, les joueurs hérités se démarquent comme un pouce endolori.

« Je sais que ce sont des vieux de la vieille qui reviennent parce que lorsque je regarde les classements et que je vois leurs équipes, elles jouent comme la méta de 2002, 2003 », dit-il. « Je me dis juste : « Oh, c’est mignon. » »

The Wazzler waiting for Xbox to get The Marvel collection pic.twitter.com/i4eIpouHSv — UnRooolie ❼ (@unrooolie) September 16, 2024

L’objectif ultime de Wong est de conserver la première place du classement sur les trois plateformes simultanément, un exploit qu’il espère accomplir d’un seul coup en direct sur Stream en conservant une position élevée puis en verrouillant la tête l’une après l’autre en succession rapide. Il a déjà obtenu la première place sur chaque plateforme individuellement, mais il la perd à chaque fois qu’il saute pour se concentrer sur l’ascension du classement d’un système différent, donc équilibrer les trois est une aiguille difficile à enfiler. Mais même après avoir dominé le monde entier, il a l’intention de continuer à jouer juste pour expérimenter le jeu qu’il aime le plus depuis près de 25 ans. Après tout, il y a toujours plus à apprendre.

« Il y a 56 personnages dans le jeu, et quand on pense au niveau professionnel, il n’y en a peut-être que 10 », dit-il. « Mais j’aime jouer avec les 56 personnages. Chaque personnage a sa propre personnalité. »

Les mises à jour et les équilibrages de la dernière version du jeu ont également ouvert la voie à un réapprentissage des personnages et des synergies d’équipe. Son favori actuel est un duo de Resident EvilJill Valentine et X-MenLe mastodonte de Wong, connu auparavant pour être un monstre de puissance avec des problèmes spécifiques à exploiter, a maintenant été « nerfé » ou rééquilibré pour que ses avantages soient atténués. Pour Wong, ce n’est qu’un autre test de compétence.

« Beaucoup de gens ont tweeté : « Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire qu’ils aient affaibli Juggernaut » », dit-il. « « Il est tellement mauvais qu’il est injouable. Yada yada yada. » J’ai donc décidé de prendre les choses en main et de voir comment je peux rendre Juggernaut viable. »

Imagine an eldritch horror is stalking the halls and going "teehee, having a blast" as it devours everything in its path, thats mvc2 online https://t.co/Ht7xSaNGlj — #1 Smite 2 Fan (@honzogonzo) September 16, 2024

En dehors de Marvel contre Capcom 2la nouvelle collection comprend cinq autres jeux de combat de l’histoire de la franchise, bien que leur empreinte en ligne ait été beaucoup plus petite. Wong s’est principalement consacré au jeu qui l’a rendu célèbre (enfin, le autre un). Wong raconte Pierre roulante que le jeu qu’il souhaite le plus explorer est le premier opus de la série, celui de 1994 X-Men : Les Enfants de l’Atomequ’il décrit comme « le Street Fighter II » de la saga pour ses commandes rétro qui peuvent dérouter les joueurs qui ne connaissent que les volets ultérieurs.

En fin de compte, Wong ne veut pas que sa séquence de victoires décourage les nouveaux joueurs intéressés par le jeu, mais espère plutôt qu’elle suscitera l’intérêt de continuer à construire la communauté. C’est beaucoup de travail, mais il est là pour fournir des conseils à travers ses streams et Tutoriels YouTube.

« Pour les nouveaux joueurs, j’espère qu’ils continueront », dit-il.Marvel 2 est un jeu très impitoyable. Les jeux de combat de la vieille école sont comme ça, où ils étaient juste si méchants avec vous. Si quelqu’un est meilleur que vous, alors il est mieux que toi. C’est à ça que ça se résume. Mais je suis presque sûr que beaucoup de gens dans la communauté [would] aide [you].”

Mais pour beaucoup, le facteur d’intimidation demeure. Imaginez que LeBron James débarque soudainement à votre match universitaire et décide de remporter le trophée. Pourtant, Wong insiste sur le fait que tout cela est une question de plaisir, la plupart du temps.

Tendance

« Les gens devraient-ils avoir peur du Wazzler ? Je ne sais pas », dit-il. « Pour moi, il semble que tout le monde passe un bon moment. Ou peut-être que c’est moi « Je passe un bon moment. »

« Je suppose que si vous êtes un joueur de jeux de combat moderne ou nouveau dans les jeux de combat, alors oui, peut-être que vous devriez avoir un peu peur. »