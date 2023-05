Justin Welby propose des amendements au projet de loi sur la migration illégale « moralement inacceptable »

L’archevêque de Cantorbéry a proposé deux amendements au projet de loi phare du gouvernement sur la migration illégale qu’il avait précédemment jugé « moralement inacceptable ».

Avec les plans controversés d’entrer en comité à la Chambre des lords mercredi, Justin Welby a appelé les ministres à mettre en œuvre des stratégies décennales pour lutter contre la traite des êtres humains et pour une collaboration internationale pour résoudre la crise des réfugiés.

« Jésus nous appelle à accueillir l’étranger et à rechercher le bien de nos communautés », a déclaré mardi un porte-parole de l’archevêque. « Les évêques des Lords continueront de parler au nom de ceux qui fuient la violence et la persécution et recherchent la sécurité – et continueront d’appeler à un système d’asile qui reflète nos valeurs, nos responsabilités morales et notre place au sein de la communauté internationale ».

Le projet de loi sur la migration illégale vise à modifier la loi afin que ceux qui arrivent au Royaume-Uni sans autorisation ne puissent pas rester pour demander l’asile, mais soient plutôt détenus et expulsés, soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays tiers comme le Rwanda. Welby a critiqué le projet de loi pour ne pas s’attaquer aux deux principales causes de la migration internationale : la guerre et la crise climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estimant que la crise climatique à elle seule entraînerait au moins 800 millions de réfugiés supplémentaires d’ici 2050.

« [The bill] est isolationniste, il est moralement inacceptable et politiquement impraticable de laisser les pays les plus pauvres s’en occuper seuls et de couper notre aide internationale », a-t-il déclaré dans un discours à la chambre haute au début du mois de mai.

Welby a déclaré que le projet de loi ne remplirait pas l’engagement du Premier ministre d’« arrêter les bateaux ». Rishi Sunak a déclaré que l’arrêt des petits bateaux traversant la Manche était l’un de ses cinq objectifs clés en tant que Premier ministre et estime que le projet de loi aidera à atteindre l’objectif.

Le projet de loi a été adopté aux Communes par 289 voix contre 230 le mois dernier.

Bien qu’il soit très inhabituel pour un religieux aussi haut placé de proposer des changements détaillés à un texte législatif clé, les amendements ont le soutien de tous les partis et sont « destinés à encourager et à soutenir des solutions pragmatiques, collaboratives et à long terme à une crise de réfugiés qui ne fera que s’aggraver en raison du changement climatique et des conflits connexes au cours des prochaines décennies », a déclaré le porte-parole.

Outre les deux amendements, les évêques des Lords ont également déposé et soutenu des amendements au projet de loi sur les questions des victimes de l’esclavage moderne et de l’exploitation sexuelle, la protection des enfants et des femmes enceintes et le droit au travail des demandeurs d’asile.