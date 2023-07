Justin Welby dit que c’était « un privilège d’être son fils », après le décès de sa mère à 93 ans

L’archevêque de Cantorbéry a rendu hommage à sa mère, Jane Williams, décédée à 93 ans, affirmant qu’elle avait « vécu une vie humaine pleine, avec tous ses hauts et ses bas ».

Justin Welby a déclaré que cela avait été « un privilège d’être son fils. Je suis la personne que je suis en partie grâce à son amour, son exemple et ses encouragements.

Dans son hommage samedi, Welby a reconnu le rétablissement de sa mère de l’alcoolisme qui a gâché son enfance, affirmant que son histoire en était une de rédemption.

Sa mère et Gavin Welby, l’homme que Justin Welby croyait être son père jusqu’en 2016, étaient alcooliques. Il a décrit sa jeunesse comme « désordonnée ».

Lady Williams a divorcé de Gavin Welby quand son fils avait trois ans. Justin Welby a ensuite été élevé par Gavin Welby, dont la « personnalité volatile et imprévisible » était exacerbée par l’alcool. « Vous ne saviez jamais ce qui allait se passer », a déclaré l’archevêque en 2013.

Welby a déclaré plus tard qu’il faisait « très attention » à sa consommation d’alcool, ajoutant: « Je m’inquiète souvent de la dépendance de mes parents. »

Williams a arrêté l’alcool en 1968, alors que son fils avait 12 ans. Gavin Welby est décédé des suites de problèmes de santé liés à l’abus d’alcool et au tabagisme en 1978.

Il y a sept ans, Welby a découvert que son père biologique n’était pas Gavin Welby mais Sir Anthony Montague Browne, un ancien secrétaire privé de Winston Churchill. Williams a eu une brève relation avec Montague Browne peu de temps avant d’épouser Gavin Welby.

Dans une déclaration sur la mort de sa mère, Welby a déclaré: « C’est avec une profonde tristesse que je pleure la perte de ma mère. Je l’aimais profondément et cela a été un privilège d’être son fils. Je suis la personne que je suis en partie grâce à son amour, son exemple et ses encouragements.

« Ma mère a vécu une vie humaine bien remplie, avec tous ses hauts et ses bas. Son histoire en est une de rédemption – qu’elle a trouvée grâce à la foi en Jésus-Christ et au service aimant des autres. En se remettant de l’alcoolisme, elle a aidé d’innombrables autres personnes à se libérer de la dépendance.

En 1977, Williams a épousé Lord Williams d’Elvel. Welby a déclaré: «Ce fut un mariage heureux de plus de 40 ans jusqu’à sa mort en 2019. Vers la fin de sa vie, elle a fait preuve de beaucoup de courage, de foi et d’espoir. Elle savait qu’elle serait bientôt avec Dieu. Cela a été une source de force pour elle, et pour nous tous, et sa mort a été paisible et pleine d’espoir.