Justin Vivian Bond reçoit la « Genius Grant » de MacArthur

La star du cabaret new-yorkais Justin Vivian Bond fait partie de la promotion de MacArthur Fellows de cette année, ce qui en fait l’une des 22 personnes à avoir reçu cette année ce que l’on appelle la « bourse du génie ». Le prix annuel de la Fondation MacArthur, décerné à des personnes dans de nombreux domaines différents, comprend une allocation de 800 000 $, et il a déjà été attribué à des musiciens comme Ali Akbar Khan, Anthony Braxton, John Zorn, Rhiannon Giddens, Vijan Gupta et Ikue Mori.

Justin Vivian Bond, qui est devenu célèbre pour la première fois en tant que moitié du duo de drag Kiki & Herb, a été nominé pour un Tony et a remporté un prix GLAAD et Obie. Le New York Times rapports que Bond ne savait pas qu’elle était candidate au génie de MacArthur et qu’elle a appris la nouvelle lors d’un appel téléphonique inattendu alors qu’elle conduisait un ami à une gare : « Je ne m’attendais pas vraiment à ce que cela m’arrive un jour, parce que je Je suis avant tout un chanteur de cabaret et je n’avais jamais vu quelqu’un de chanteur de cabaret remporter un tel prix auparavant.

Parmi les autres boursiers MacArthur de cette année figurent Chiens de réservation co-créateur Sterlin Harjo, ainsi que des poètes, des artistes, des écrivains, des juristes et des scientifiques, entre autres. Vous pouvez voir la liste complète des gagnants ici.