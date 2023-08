NEW YORK – Deux clubs de la Ligue majeure de baseball ont été fondés en 1962. L’un était basé à New York, l’autre à Houston. En l’espace d’un peu plus d’une semaine, Justin Verlander aura débuté pour les deux dans le même stade adverse.

Il y a seulement quatre jours, une sortie dominante de Verlander a assuré une victoire en série pour les Mets. Ensuite, la bordure orange sur sa poitrine représentait la quatrième équipe de la NL East. Jeudi, l’équipement de Houston aux accents orange de Verlander – qu’il a promis d’être « tout neuf » et non quelque chose qu’il a sorti de son placard – représentait le club de deuxième place de l’AL West et les champions du monde de baseball (grâce, en partie, à son efforts).

Samedi, 11 jours seulement après le début de l’ouverture de la série Subway, Verlander affrontera à nouveau les Yankees dans le Bronx, mais en tant que membre des Astros.

« Juste un tourbillon, mec, » dit-il.

Changer de ligue. Échange d’équipes. Retrouvailles avec de vieux amis et coéquipiers. Dire adieu à une organisation et à une ville qui commençaient tout juste à se sentir comme chez soi. Nouvelle équipe, identique à l’ancienne équipe. Pitching dans la même ville que son équipe la plus récente. Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi Verlander, deux jours après avoir été échangé par les Mets, traitait toujours les événements qui l’ont ramené aux Astros, la même équipe avec laquelle il a remporté le titre il y a à peine neuf mois.

« C’est un peu bizarre parce que ça ne fait pas si longtemps », a déclaré Verlander jeudi. « Vous ne manquez pas un battement et vous êtes de retour dans le vestiaire. Mais d’un autre côté, il y a tout ce segment qui s’est passé. Ici, je reste toujours dans mon appartement à New York. C’est un sentiment vraiment étrange. Difficile à expliquer. »

Pourtant, Verlander a fait de son mieux pour expliquer les décisions qui l’ont ramené dans une casquette et un t-shirt Astros. Nous connaissons la plupart des détails, à ce stade. Les Mets, malgré la masse salariale la plus élevée du baseball, n’ont jamais joué ou ressemblé à des prétendants cette saison. Puis, lorsque David Robertson et Max Scherzer ont été échangés quelques jours avant la date limite, Verlander a déclaré: « Il est clair que la situation pour cette année et l’année prochaine changeait rapidement. » Mais il avait encore des questions sur la direction de l’équipe pour le propriétaire Steve Cohen.

Lorsque Verlander a appris que le calendrier pour que les Mets se disputent de manière réaliste les World Series a été repoussé à peut-être 2025, très probablement 2026, le vétéran n’a pas mâché ses mots.

« J’aimerais avoir l’opportunité d’aller dans une équipe qui allait se battre pour un championnat cette année et la prochaine », a-t-il révélé lors de sa conversation avec le directeur général de Cohen et des Mets, Billy Eppler.

Verlander, possédant une clause de non-échange complète, a déclaré que son « choix n ° 1 » pour un point d’atterrissage était Houston. Mais il n’était pas tout à fait sûr que cet accord se concrétiserait, étant donné que les Mets recherchaient un gros prospect. Il est donc monté à bord avec les Mets lors de leur vol charter vers Kansas City lundi, sachant très bien qu’il pourrait être échangé à tout moment. Ce n’est que quelques heures avant la date limite de 18 h HE de mardi qu’Eppler a informé Verlander qu’un accord avec Houston était en place, tant que le lanceur l’accepterait.

« Je n’ai pas vraiment accepté », a déclaré Verlander à propos de la tournure des événements des Mets. « Je ne pense pas que quiconque ait vu cela venir. Vous vous engagez dans une équipe et vous vous engagez à essayer de gagner un championnat là-bas et c’est votre vision, n’est-ce pas? Vous êtes all-in. Et puis quelques mois plus tard, vous êtes de retour avec l’équipe avec laquelle tu étais la saison dernière. J’ai l’impression que je commençais à peine à m’installer dans la ville, dans mon appartement. Et ma famille commençait vraiment à s’habituer aux choses ici. Vous commencez à construire une vie en dehors du terrain, vous essayez de construire une vie dans la ville où vous vous trouvez. Vous commencez à vous sentir à l’aise et vous vous faites des amis. Donc cette partie est vraiment difficile. C’est beaucoup pour la famille.

« Même si nous avons beaucoup de familiarité à Houston et que nous connaissons la ville et les fans, nous n’avons plus de place là-bas. À travers l’objectif du baseball, c’est super excitant de rejoindre à nouveau mes amis et une équipe qui se bat pour un championnat dans une course très intense dans la dernière ligne droite. C’est pour cela que vous jouez pour le match. … Mais une fois la décision prise et la poussière retombée, c’est beaucoup.

Alors que l’énormité de la décision de Verlander de se réunir avec Houston prévaut, les Astros ont du gain à faire. Il rejoint un club confronté à des défis sous la forme de blessures et d’une course de division. Houston est entré jeudi un demi-match derrière les Rangers pour la première place dans l’AL West. Yordan Álvarez et José Altuve sont récemment revenus de séjours sur la liste des blessés. Ayant besoin d’une profondeur de lancer de départ, Verlander est rapidement devenu la réponse, ce qui n’a fait qu’amplifier la confiance des Astros à y aller.

« Nous sommes gonflés à bloc », a déclaré Alex Bregman. « Incroyable coéquipier, leader, vainqueur. J’ai hâte d’être autour de lui et de passer du temps et de revenir au bon vieux temps. »

ÉPISODE D’URGENCE: Mets échange Justin Verlander contre Astros

La première chose que Bregman a faite lorsqu’il a vu Verlander jeudi a été de lui faire un gros câlin. La deuxième chose était de crier, « Allons-y! » Toute l’équipe était « bourdonnante » et s’est enflammée lorsque Verlander est entré dans le club-house, a déclaré Bregman. Au milieu de tous les câlins, il y avait une poignée de main. Bien qu’il connaisse la plupart des hommes dans ce vestiaire, c’était la première fois que Verlander rencontrait Kendall Graveman, qui venait d’être échangé à Houston à la date limite et a lancé pour les Astros en 2021 alors que Verlander se remettait d’une opération de Tommy John. Verlander a tendu la main à Graveman et s’est présenté.

Graveman était ravi de rencontrer Verlander, l’homme, le mythe et la légende. Verlander a remporté deux World Series et deux Cy Youngs au cours de ses six années à Houston. Graveman pouvait à peine comprendre que le retour de Verlander signifiait qu’il pouvait enfin parler boutique avec le joueur de 40 ans.

« Plus de dix-sept ans dans ce jeu, vous ne faites pas ça », a déclaré Graveman. « Combien de personnes font ça ? Peu de gens font ça »,

Le professionnalisme, la préparation, la compétitivité de Verlander et la façon dont il attaque les frappeurs ne sont que quelques-unes des choses que Graveman veut apprendre. Gagnant? Oui, ce serait bien d’apprendre aussi.

« Je sais ce qu’il apporte à la table le jour où il commence », a déclaré Graveman. « C’est quelque chose dont cette équipe a besoin. »

C’est drôle comment les choses se passent. Verlander a quitté Houston en agence libre lorsque Cohen lui a fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser (86,6 millions de dollars sur deux ans). C’était une offre que le propriétaire d’Astros, Jim Crane, n’a même jamais mise sur la table, peu importe la solidité de sa relation – et l’est toujours – avec Verlander. Ainsi, Verlander est parti et a rejoint une équipe qui « avait les deuxièmes meilleures chances de remporter les World Series avant le début de la saison », a-t-il déclaré. Le contrat avait évidemment beaucoup à voir avec sa décision de quitter Houston, a-t-il admis.

Maintenant, le futur Hall of Famer obtient le meilleur des deux mondes. Il lancera pour une équipe et une ville qu’il aime clairement, tout en recevant de l’argent Cohen. Le changement soudain, a-t-il insisté, est encore long à traiter. Après tout, il pitche ce week-end pour les Astros dans le Bronx, non loin de chez lui. Mais, pour Verlander, les choses redeviendront plus confortables lorsqu’il atterrira à Houston.

« Eh bien », a déclaré Dusty Baker, le manager d’Astros, « il va bientôt quitter New York. »

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .