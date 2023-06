Justin Verlander reçoit un ballon automatique pour violation du terrain d’échauffement

Justin Verlander a été appelé pour un ballon automatique lors de la défaite 2-1 des Mets de New York contre Milwaukee lundi soir pour avoir lancé son dernier lancer d’échauffement avant la troisième manche avec 27 secondes à jouer, trois secondes plus tard que prévu.

« Il m’a pris au dépourvu », a déclaré Verlander, qui a semblé échanger des mots agacés avec l’arbitre du marbre Jansen Visconti. « Je sais que vous êtes censé obtenir votre dernier lancer d’échauffement avant 30 secondes. C’était à peu près à ce moment-là, et j’étais sur le point de lancer mon lancer et je pense qu’il a commencé à crier » Un de plus « et à tenir en quelque sorte le un [finger]. »

Verlander, croyant qu’il avait un lancer de plus, a lancé l’échauffement avant que Visconti ne lance le ballon automatique.

« Tant que je suis prêt dans les huit secondes que le frappeur est censé entrer dans la surface, je pense que c’est amplement de temps », a déclaré Verlander.

Le triple lauréat du prix Cy Young n’a pas blâmé Francisco Álvarez, mais a déclaré que la situation était peut-être due au fait que le receveur recrue était arrivé en retard au marbre. Álvarez était juste derrière le frappeur sur le pont dans l’ordre des frappeurs à la fin de la deuxième manche.

« Je ne le blâme pas du tout, mais je pense juste avoir un peu de discrétion là-bas », a déclaré Verlander. « Si le receveur – ça alors, parfois leurs clips ne vont pas bien. Ils ont beaucoup de choses à mettre. S’il leur faut un peu plus de temps que d’habitude pour sortir, je ne pense pas que le lanceur devrait être tenu responsable de cela. Et encore une fois, ce n’est pas la faute d’Álvarez.

Verlander a lancé sa seule manche 1-2-3 en troisième.

« J’étais juste un peu déçu, surtout de la façon dont les choses se passaient – j’essaie juste de trouver mon rythme et de commencer comme ça », a déclaré Verlander. « Mais je comprends. (Visconti) a dit qu’il était dans une situation difficile parce qu’il a dit qu’il n’avait pas le choix si vous ne jetez pas le terrain de 30 secondes. »

Reportage de l’Associated Press.

