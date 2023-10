Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

José Altuve est inévitable.

Ma devise pendant toutes les séries éliminatoires a été que les Astros de Houston sont inévitables. Mais à bien des égards, cela est dû en grande partie à Altuve. L’ensemble de cette pirogue des Astros a maintenu une confiance tranquille même après avoir perdu les deux premiers matchs de la série de championnats de la Ligue américaine 2023 contre les Rangers du Texas à domicile, et Altuve en est l’une des principales raisons.

Il est également l’une des principales raisons pour lesquelles les Astros reviennent à Houston avec une avance de 3-2 dans l’ALCS. Nous avons vu un autre moment incroyablement marquant en séries éliminatoires d’Altuve, ou « Octuve » comme je devrais commencer à l’appeler – un home run de trois points en neuvième manche pour donner à Houston une avance de 5-4 qui constitue le score final.

Jose Altuve écrase un circuit de trois points pour donner aux Astros une avance de 5-4 contre les Rangers

Il est le joueur le plus ancien des Astros, et comme mon frère Justin Verlander – le lanceur partant des Astros dans ce classique instantané d’un match 5 – l’appelait, le « cœur et l’âme » de cette équipe.

« Il ne cesse jamais d’étonner », m’a dit Justin sur « Flippin’ Bats » juste après le match. « Il est incroyable. On s’y attend presque, mais on sait que ce n’est pas bien de s’y attendre – mais ensuite ça arrive et c’est juste une pure exaltation. »

L’histoire de ce jeu n’est cependant pas complète sans parler de ce qui a conduit au moment culminant d’Altuve. Les Rangers ont eu tout l’élan après le coup de circuit de trois points d’Adolis Garcia contre Justin en sixième manche, mais les choses ont ensuite changé lorsque le releveur des Astros Bryan Abreu a lancé Garcia avec une balle rapide avec un coureur et personne en fin de huitième. . Garcia a été bouleversé, les bancs ont été dégagés et Abreu, Garcia et le manager des Astros Dusty Baker ont tous été expulsés du match.

Justin a déclaré que les retombées du coup par coup n’avaient pas enflammé le reste des Astros autant qu’elles les avaient mis en colère.

« Ces arbitres ont un travail difficile, et je comprends qu’ils essaient de supprimer le coup par coup du jeu, mais il faut être un peu plus conscient, je pense », a-t-il déclaré. « Dans cette situation, il n’y a aucune chance que nous essayions de frapper quelqu’un. »

« Écoutez, c’était probablement le plus gros coup de circuit de la carrière de Garcia. Je n’ai aucun problème à ce qu’il le pompe comme ça. Je ne pense pas que quiconque dans notre pirogue ait eu un problème avec ça. Il n’y a donc aucune chance que nous mettions un autre coureur alors que nous sommes menés par deux dans cette situation, donc je pense que tout le monde était plus contrarié [about the ejections] ».

Le coup de circuit de Garcia était le seul défaut majeur de ce qui était par ailleurs un bon départ pour Justin. Il a disputé 5,2 manches tout en accordant quatre points mérités sur six coups sûrs avec deux buts sur balles et cinq retraits au bâton. Et oui, même après la victoire, il s’en prend toujours au terrain bas et intérieur que Garcia a activé pour son home run.

« Honnêtement, je me sentais bien », a déclaré Verlander. « Vous détestez être trop hypercritique sur un lancer, mais mec, quelle situation horrible de lancer un lancer qui m’a vraiment décollé. J’essaie de monter et de m’éloigner là-bas et c’est presque retombé au milieu où [Garcia] fait beaucoup de dégâts. Et vous savez, il en a profité. J’étais évidemment assez contrarié par ce pitch. Mais dans l’ensemble, je pensais honnêtement que c’était un pas en avant par rapport à mes deux derniers départs. Je pensais que c’était vraiment bien et que c’était quelque chose sur lequel bâtir, je l’espère, avec un nouveau départ. »

Adolis García lance un circuit de trois points, donnant aux Rangers une avance de 4-2 contre Astros

Les Astros ont encore besoin d’une victoire supplémentaire pour décrocher un autre voyage aux World Series et, comme Justin et moi l’avons mentionné dans notre conversation, éviter une répétition des World Series 2019 où les Astros étaient invaincus sur la route et sans victoire à domicile pour perdre en sept matchs.

Même si Altuve recevra sans aucun doute un accueil chaleureux pour ses exploits lorsqu’il débutera dimanche pour Houston lors du sixième match, je commence à penser qu’il jouera peut-être mieux si les supporters locaux le huent. Bon sang, les Astros pourraient tout aussi bien porter leur maillot gris route dimanche. J’ai essayé de dire aux fans des Rangers d’arrêter de le huer, et clairement, ça n’a pas fonctionné. Cette équipe assume le rôle de méchant, mais doit redevenir des héros de sa ville natale au cours de ces deux prochains matchs.

Justin pense qu’ils le peuvent.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur baseball à domicile », a-t-il déclaré. « Nous le savons. Mais cette équipe a toujours semblé trouver le bon équipement lorsque cela était nécessaire. »