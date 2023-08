NEW YORK – La conversation a semblé brève, son contexte dissimulé par un gant couvrant la bouche de Justin Verlander. Dusty Baker hocha la tête à tout ce que disait son as, se retourna et retourna vers l’abri du troisième but. Il est rare que Baker quitte son perchoir sans retirer le lanceur vers lequel il marche.

« Normalement, Dusty, quand il veut (tirer) quelqu’un, il appelle (vers l’enclos des releveurs) avant même d’atteindre la ligne », a déclaré le receveur Martín Maldonado. « Alors je savais qu’il allait avoir une conversation avec Justin. »

Dans la sixième manche d’un match à un point, le frappeur le plus redouté du baseball se profilait pour sa quatrième présence au bâton. Au cours de son troisième, Aaron Judge a frappé un changement de coupe centrale à 400 pieds de la piste d’avertissement du champ central, un flyout titanesque auquel Baseball Savant a attribué une moyenne au bâton attendue de 0,940, le genre de bruit fort qui a caractérisé le premier départ de Verlander au sommet de la rotation de Houston.

Les recrues et les lanceurs relativement inexpérimentés se sont maintenus à flot en son absence, forçant l’action que Houston a prise mardi. Réacquérir Verlander a offert aux Astros un absolu qu’ils n’avaient pas auparavant, un bouledogue de bonne foi en qui Baker peut placer sa confiance ultime, même lorsqu’il n’apparaît pas comme dominant.

Les mêmes préoccupations présentes tout au long du mandat de Verlander Mets sont réapparues samedi. Il a dansé autour du danger tout l’après-midi, combattant son commandement mais trouvant toujours un moyen de garder son équipe à distance de frappe. Le simple à deux retraits de Jake Bauers en sixième a gâché sa séquence de six retraits consécutifs des Yankees. Le juge est entré dans la boîte du frappeur, incitant Baker à quitter le banc.

« Il a dit: » J’ai compris « , a déclaré Baker. « J’ai dit: » OK, mec. Tu es l’as, vas-y.

Le juge a gâché le curseur que Verlander a tourné pour commencer la batte. Il a skié le deuxième lancer 134 pieds vers la deuxième base. Jose Altuve a combattu un vent tourbillonnant pour sécuriser la sortie, bloquer Bauers et permettre à Verlander une finition vintage pour son retour Astros.

« Je pense qu’à ce stade, il semble qu’il ne soit jamais parti », a déclaré Altuve après la défaite 3-1 de Houston. « C’est toujours bien de l’avoir. Il est allé là-bas aujourd’hui et a lancé un très bon match.

Verlander a terminé sept manches sans rien qui ressemble à son meilleur. Il a éparpillé sept coups sûrs mais n’a concédé que deux points mérités. Il avait besoin de 41 lancers pour obtenir ses six premiers retraits. Il en a lancé 56 pour terminer les cinq dernières images, auteur d’une étude de cas sur la stabilisation dans le jeu que peu de partants de Houston ont montrée cette saison – et une qu’il a déposée au cours de ses cinq premières saisons en tant qu’Astro.

« C’était étrangement familier », a déclaré Verlander. « C’est très facile d’avoir l’impression d’avoir été ici tout le temps. J’adore ces gars et pouvoir aller là-bas et rivaliser avec eux à nouveau est très amusant.

L’offensive de Houston l’a récompensé avec deux coups sûrs, le plus bas de la saison. Le 200e circuit en carrière d’Altuve lui a offert un seul soutien. Grae Kessinger, rarement utilisé, a débuté au premier but contre la recrue Yainer Diaz, tandis que l’arrêt-court en spirale Jeremy Peña a continué à battre en deuxième. Que la formation ait éliminé 16 fois n’était pas surprenant.



Jose Altuve a frappé le 200e circuit de sa carrière en troisième manche. (Wendell Cruz / USA Today)

La construction douteuse de la formation de Baker n’a pas arrangé les choses, mais Yordan Alvarez, Kyle Tucker et Alex Bregman ont fait équipe pour terminer 0 pour 10 avec six de ces 16 retraits au bâton, offrant une plus grande accusation sur l’incompétence offensive que n’importe quelle décision de gestion. Les luttes ont réduit la marge d’erreur de Verlander, qu’il a dangereusement failli dépasser.

Personne ne confondrait cela avec l’une des sorties les plus dominantes de Verlander. Il a bénéficié d’un placement chanceux de la balle frappée et d’une décision déconcertante de l’entraîneur de troisième base des Yankees, Luis Rojas, de faire signe à Giancarlo Stanton autour de la troisième base après le simple de DJ LeMahieu en troisième manche. Mauricio Dubón, jouant sur le terrain central uniquement pour son puissant bras lanceur, a jeté le cogneur lourd avec facilité.

« Ce fut une bataille les premières manches », a déclaré Verlander. «J’étais un peu partout en matière de contrôle, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j’ai pu le maîtriser et faire de meilleurs lancers, nous garder dans le jeu de balle. Je me sentais définitivement mieux lors des dernières manches.

Peut-être que la semaine éclair y a joué. Verlander a déclaré qu’il avait lancé sa séance d’enclos un jour plus tard que d’habitude et qu’il ne pouvait pas déterminer la nature exacte de ses premiers combats. Il a émis deux buts sur balles consécutifs lors d’une première manche de 22 lancers. Seul un appel généreux et complet de check-swing de l’arbitre de première base Angel Hernandez lui a permis de s’échapper sans lancer plus.

Maldonado a attribué la majeure partie de l’amélioration à de meilleurs emplacements de balle rapide. Verlander a parcouru en moyenne 94 mph sur les 52 quatre coutures qu’il a lancées samedi, poursuivant une baisse de la saison. Les Yankees ont pris 41 coups contre lui et n’ont soufflé que cinq fois. Huit des 23 balles qu’ils ont mises en jeu ont quitté les chauves-souris à 100 mph ou plus.

Le missile de 105,5 mph de Bauers dans le cinquième a atterri dans le deuxième pont des sièges du champ droit, fournissant un déficit que Houston n’a pas pu surmonter contre une équipe que Verlander avait dominée toute la saison. Les Yankees ont affronté Verlander à deux reprises au cours de son mandat chez les Mets et ont récolté un point mérité en 12 manches.

« Verlander a bien lancé », a déclaré le joueur de deuxième but des Yankees Gleyber Torres. « Il est membre du Temple de la renommée. On (a) toujours du mal à avoir de la cohérence avec lui. Aujourd’hui, nous avons essayé d’attaquer plus tôt. Nous avons essayé de frapper les erreurs. Nous avons eu quelques opportunités et nous en avons profité. »

Verlander a retiré le premier frappeur qu’il a vu sur trois lancers, mais a convoqué l’entraîneur sportif en chef Jeremiah Randall au monticule presque immédiatement après pour soigner une coupure saignante à l’articulation droite. Verlander a lancé un lancer d’échauffement avant que Randall ne disparaisse dans la pirogue.

Par la suite, Verlander a déclaré que la coupe n’avait eu aucun impact sur ses lancers ou sur la façon dont il manipulait le ballon. Sa capacité à s’adapter après deux manches inefficaces est l’une des caractéristiques pour lesquelles Baker le loue le plus.

« C’est vraiment bien, même sans ses bons trucs, il nous a gardés dans le jeu de balle et il a sauvé mon enclos des releveurs », a déclaré Baker. « C’est gros. Nous avons un jour de congé lundi donc nous pouvons aller plein l’enclos des releveurs demain. C’était comme ça quand il était ici avant.

« C’est un peu surréaliste qu’il soit de retour si tôt. Habituellement, un gars revient à la fin de sa carrière, mais ce gars-là a beaucoup de kilomètres devant lui. Il va devenir de plus en plus pointu.

(Photo de Justin Verlander : Adam Hunger / Getty Images)