Justin Verlander a hué lors de ses débuts à domicile oubliables alors que les inquiétudes des Mets se font de plus en plus fortes

NEW YORK – Justin Verlander, à ses débuts au Citi Field en tant que Met, était censé renverser la vapeur de sa nouvelle équipe.

Le triple vainqueur de Cy Young était censé donner le ton au homestand de six matchs du club avec quelque chose ressemblant à un début de qualité. Il était censé être la lumière vive dans une série de jeux autrement terne qui ont offert peu d’espoir et encore moins d’excitation.

En particulier avec une rotation de départ qui a eu du mal à trouver sa place, la sortie de Verlander pour ouvrir une série de bâtons de mesure contre les meilleurs Rays de la MLB mardi était importante. Personne ne comprend – et n’accepte – cette pression plus que Verlander.

« J’espérais qu’aujourd’hui je pourrais être un catalyseur, sortir et prendre un bon départ contre une bonne équipe et nous aider à gagner », a déclaré Verlander plus tard. « Je me tiens à un niveau élevé. Je m’attends à bien lancer. Je m’attends à augmenter la rotation quand ils en ont besoin. J’en suis très fier. Je travaille dur pour ça. »

Alors que Verlander s’échauffait avec son hymne habituel, « Till I Collapse » d’Eminem, le stade était plus qu’à moitié plein et il y avait un bourdonnement dans l’air qui n’avait pas accompagné cette équipe depuis un certain temps. Ce buzz, aussi petit soit-il, a duré plus de deux manches avant de s’effondrer.

Le bourreau de travail de 40 ans a échappé à la circulation dans les deux premières images et est apparu sur le point de le faire à nouveau dans la troisième. Puis il a accroché une balle courbe à Isaac Paredes, qui l’a brisée – d’ailleurs juste au-dessus de l’annonce « Justworks » dans le champ gauche – pour un home run de trois points.

« Je n’ai pas fait assez de bons lancers », a déclaré Verlander, qui a ajouté qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans sa mécanique. « J’ai besoin d’être meilleur. »

Ces jours-ci, trois points suffisent généralement pour mettre l’attaque imprévisible des Mets dans un trou irréversible. Ils sont entrés mardi après avoir disputé cinq matchs et 52 manches sans coup de circuit. Vraiment, Verlander devait probablement être presque intouchable lors de ses débuts à domicile pour donner à la formation en difficulté de New York une chance de gagner le match. Mais le saignement ne s’est pas arrêté là.

Verlander a accordé un autre point en quatrième manche, cette fois sur un simple de Harold Ramírez RBI. Puis est venu le poignard, et celui-ci a fait le plus mal : dans le cinquième, avec sa vitesse légèrement en baisse, l’as vétéran a toussé son deuxième coup de circuit de la nuit à Paredes, un tir à deux points du poteau de faute du champ gauche qui mettre les Amazins dans un cratère à six passages. Une fois qu’il a induit quelques balles au sol pour mettre fin à cette malheureuse cinquième manche, Verlander a reçu son premier vrai traitement à New York.

Isaac Paredes des Rays lance le deuxième HR du match contre Justin Verlander

La foule de 28 296 personnes a hué les Mets alors qu’ils quittaient le terrain. Ce n’étaient pas non plus de bas grognements. C’étaient les sons gutturaux d’une base de fans frustrée à qui on avait promis bien plus qu’une quatrième place, 20-23 en début de saison. Les Mets, avec la plus grande masse salariale que ce sport ait jamais vue, tendent vers un gâchis insurmontable.

Et apparemment, personne, pas même un futur Hall of Famer et vainqueur en titre de la Ligue américaine Cy Young comme Verlander, ne peut échapper à la malédiction qui afflige le club en ce moment. La brillante signature de l’intersaison de New York a été accusée de six points mérités sur huit coups sûrs en cinq manches et 96 lancers à la fin de sa sortie.

« Je comprends que les fans soient frustrés. Nous sommes frustrés aussi », a déclaré Verlander. « Tout le monde est frustré. Nous nous attendons à être meilleurs. Je m’attends à être meilleur. Je pense que toute cette organisation s’attend à être meilleure. »

Verlander, qui a signé un contrat de 86,6 millions de dollars sur deux ans avec les Mets au cours de la dernière intersaison pour diriger la rotation aux côtés du co-as et ancien coéquipier des Detroit Tigers Max Scherzer, a été franc sur ses attentes pour l’équipe. Ses mots, aussi amers et durs qu’ils aient semblé, sonnaient comme un leader légitime dans un club-house qui en avait besoin.

« Si je suis honnête », a déclaré Verlander, « je pensais que nous sortirions du tournage un peu mieux que ça. Mais en même temps, le baseball est une longue saison. Je ne veux pas donner tous les clichés ici, mais au cours des dernières années, vous avez vu beaucoup d’équipes se battre pour sortir des portes, le trouver, cliquer et trouver un chemin dans la Série mondiale. Vous regardez les Nationaux. Vous regardez les Phillies l’année dernière. Il y a équipes qu’ils cliquent au bon moment et trouvent leur mojo et partent de là.

« Je pense que nous avons dépassé le point d’attendre que cela se produise. Je pense que nous devons y arriver. Nous avons les gars ici pour le faire. Je regarde autour de ce vestiaire et je sais que tout le monde travaille d’arrache-pied. Personne n’est simplement complaisant. Tout le monde fait tout ce qu’il peut.

Les Mets ont une fiche de 7-9 à domicile cette année. Les fans qui s’attendent à venir au stade pour une copie conforme des résultats de l’année dernière – leurs 54 victoires à domicile en 2022 étaient le total le plus élevé au Citi Field de l’histoire de la franchise – peuvent probablement mettre fin à ce vœu pieux. De même, ce produit actuel semble incapable de remporter 80 victoires, sans parler des 101 de l’an dernier.

New York a réussi à mettre fin à sa séquence de cinq matchs sans abri mardi, alors que la recrue Brett Baty a réussi un tir en solo au champ central en cinquième manche, suivi de coups de Pete Alonso et Eduardo Escobar. Mais le rassemblement tardif a échoué. Comme l’a noté Verlander, « Quand nous avons lancé, nous n’avons pas frappé. Quand nous avons frappé, nous n’avons pas lancé. »

Décomposer les luttes des Mets avec Anthony DiComo

Les Mets ne semblent pas trouver de cohérence, et dans une division NL East dirigée par les Braves et toujours avec le champion en titre de la ligue Phillies, les moments difficiles sont plus difficiles à surmonter.

« Ça craint », a déclaré Brandon Nimmo des Mets, qui ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs contre les Rays, dont cinq de suite. « La seule façon que je connaisse pour s’en sortir est que tout le monde continue d’essayer de travailler sur ce qu’il peut. Travaillez sur vos faiblesses. Ne perdez pas vos forces. Découvrez comment vous pouvez être productif pour l’équipe et finalement ça clique ensemble. »

Les Mets ont échoué pendant la période de temps qui était censée être la plus facile. En 13 matchs consécutifs contre des équipes avec un record inférieur à 0,500, y compris des équipes de sous-sol comme les Tigers, les Reds, les Nationals et les Rockies, les Mets sont allés 4-9. Ces deux semaines étaient censées être celles où les Mets ont engraissé leur record avant d’accueillir Tampa Bay et Philly ce mois-ci. Et pourtant, à cause du funk dans lequel se trouve ce club, peu importe qu’il y ait un pushover ou un candidat aux séries éliminatoires dans la pirogue visiteuse. Une autre sortie médiocre sur le monticule a finalement produit une défaite de 8-5 mardi.

Les lanceurs partants de New York ont ​​lancé 207,2 manches cette année, le quatrième moins de manches dans les majeures. Ce groupe a cédé le cinquième plus grand nombre de circuits (39) et a émis le deuxième plus grand nombre de marches (103). Avec un peu plus d’un quart de la saison derrière eux, les partants des Mets ont une fiche de 14-18 avec une MPM de 5,46. Verlander et Scherzer ont combiné pour seulement neuf départs jusqu’à présent, mais leur MPM de 4,83 n’est que légèrement meilleure.

« Les gens viennent ici et veulent voir les Mets gagner et ils sont frustrés comme nous et ils s’en soucient comme nous », a déclaré le manager des Mets, Buck Showalter.

À peu près tout sur les Mets semble cassé en ce moment, même leur gigantesque jumbotron. En début de sixième manche, un énorme logo des Rays couvrait tout l’écran tandis que le releveur des Mets Dominic Leone tentait de lancer. Le bug de l’écran a provoqué un arrêt du jeu. La foule déjà exaspérée a également hué le jumbotron. Quelques instants plus tard, le défenseur central des Rays, Jose Siri, a réussi un circuit.

C’était juste ce genre de nuit – c’était juste ce genre de saison – à Flushing.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Mets de New York Raies de Tampa Bay