Justin Turner signe un contrat d'un an avec les Blue Jays





”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:”Son ajustement à Toronto pourrait être similaire : un peu de tout.



Tout cela dépend en grande partie de ce que feront ensuite les Blue Jays , étant donné que cette formation a encore besoin d’une autre chauve-souris légitime. Si les Blue Jays reviennent sur le marché du DH, dirigé par Martinez et Jorge Soler, cela obligerait Turner à jouer régulièrement sur le terrain. S’ils se lancent dans le marché de troisième base, dirigé par leur vieil ami Matt Chapman, alors Turner se glissera dans davantage de représentants de DH et épelera Vladimir Guerrero Jr. au premier but, un rôle similaire à celui de Brandon Belt il y a un an. “:”text”,”__typename”:”OEmbed”,”html”:” “,”providerName”:”MLB”,”providerUrl”:null,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:425,”contentType”:”rich”,”__typename”: “Markdown”, “content”: “Turner serait un net déclassement défensif de Chapman dans le coin chaud – presque tout le monde sur la planète l’est – et Isiah Kiner-Falefa est un défenseur talentueux, il serait donc surprenant de voir les Blue Jays déployer régulièrement le joueur de 39 ans au troisième but étant donné l’accent mis sur la défense.”,”type”:”text”,”__typename”:”Video”,”contentDate”:”2023-06-17T00:15 :33.489Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”)”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2023/2023-06/15/157ad969 -6a8ba74f-0096fb26-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Justin Turner écrase un grand chelem au centre du terrain pour son deuxième circuit du match pour donner à Boston un 10-1 mener sur les Yankees en 3ème manche”,”displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:00:26″,”slug”:”matt-krook-in-play-run-s-to-justin-turner “,”Mots clés”:[“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”season-2023″,”title”:”Season 2023″,”type”:”season”,”__typename”:”GameTag”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-457759″,”title”:”Justin Turner”,”person”:”__ref”:”Person:457759″,”type”:”player”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-111″,”title”:”Boston Red Sox”,”team”:”__ref”:”Team:111″,”type”:”team”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”hitting”,”title”:”hitting”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight”,”title”:”highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”in-game-highlight”,”title”:”in-game highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-action-tracking”,”title”:”game action tracking”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”grand-slam”,”title”:”grand slam”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”home-run”,”title”:”home run”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”imagen-feed”,”title”:”Imagen feed”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/bvuezufuibkilosgkonv”,”title” :”Le grand chelem de Justin Turner”,”relativeSiteUrl”:”/video/matt-krook-in-play-run-s-to-justin-turner”,”__typename”:”Markdown”,”content”:” Au marbre, Turner l’a toujours, c’est pourquoi les Blue Jays étaient si attirés par lui. Avec les Red Sox la saison dernière, Turner a frappé .276 avec 23 circuits et un .800 OPS, l’alignant bien pour remplacer la production de Belt. ” Il possède également un pourcentage de base de .352 au cours des trois dernières saisons combinées, une autre force de Belt et une autre compétence dont cette formation avait besoin de plus. Si les chauves-souris de puissance veulent rebondir – à savoir Guerrero – ils auront besoin de quelqu’un pour conduire.



L’élément d’expérience ne peut pas non plus être surestimé. Bichette est devenu un jeune leader réfléchi, pleinement conscient des besoins de son équipe et de son club-house. Ce n’est en aucun cas une jeune équipe, mais cela le leadership est toujours nécessaire et Turner apporte avec lui 15 ans d’expérience en MLB. Il a également excellé en séries éliminatoires, avec une frappe de .270 avec 13 circuits et un .830 OPS en 86 matchs en carrière. Il a remporté la Série mondiale 2020 en tant que membre des Dodgers, affichant un OPS de 1,066 avec deux circuits dans le set de six matchs contre les Rays.



Tout comme l’ajout précédent de Kiner-Falefa par Toronto sur deux ans, Accord de 15 millions de dollars, cela semble être une autre décision qui sera plus claire lorsque nous aurons une image complète de l’intersaison de Toronto. Aussi remarquable que cela puisse paraître le 30 janvier, alors que l’entraînement de printemps est dans un peu plus de deux semaines, nous n’avons pas encore une image complète.”,”type”:”text”],”relativeSiteUrl”:”/ news/justin-turner-blue-jays-deal”,”contentType”:”news”,”subHeadline”:null,”summary”:”TORONTO – Les Blue Jays ont signé Justin Turner pour un contrat d’un an d’une valeur de 13 millions de dollars mardi, amenant l’un des vétérans les plus fiables du baseball à Toronto.

Le contrat comprend 1,5 million de dollars en primes d’effectif et de performance, a déclaré une source à Jon Paul Morosi de MLB.com.

Justin Turner a non seulement fait ses preuves