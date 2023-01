Justin Turner révèle qui les fans des Red Sox devraient remercier pour sa signature à Boston

Le nouveau signataire des Red Sox, Justin Turner, a déclaré que l’ancien coéquipier des Dodgers, Kiké Hernández, avait joué un rôle important dans sa décision de signer avec Boston en tant qu’agent libre.

Kiké Hernández et Justin Turner ont passé six ans ensemble à Los Angeles en tant que coéquipiers avec les Dodgers.

Cette relation vient d’aider les Red Sox à signer leur nouveau vétéran DH.

Turner a finalisé vendredi son contrat d’un an avec Boston. Lors de sa conférence de presse d’introduction, il a souligné Hernández comme faisant partie de la raison pour laquelle les Red Sox ont été choisis.

Justin Turner dit que Kiké Hernández était « au premier plan » pour le recrutement des Red Sox

Justin Turner reconnaît que Kiké Hernández était au centre de la campagne de recrutement de Boston et admet que son ancien et actuel coéquipier a beaucoup à voir avec sa fin avec les Sox. – Ian Browne (@IanMBrowne) 6 janvier 2023

Justin Turner dit que Kiké Hernández est un ami proche et qu’ils sont régulièrement en contact sur toutes sortes de choses, pas seulement sur le baseball. Semble être assez excité d’être à nouveau réuni en tant que coéquipiers. — Mac Cerullo (@MacCerullo) 6 janvier 2023

Hernández a fourni encore plus de preuves de leur connexion lorsqu’il a tweeté une célébration de la signature de Turner, disant aux fans des Dodgers que Turner est “entre de bonnes mains”.

Plus tard, il a répondu au tweet sur son implication dans le recrutement de Turner avec tout l’amour possible pour son ancien coéquipier des Dodgers et maintenant des Red Sox.

Un seul coéquipier a eu un plus grand impact dans ma carrière que cet homme ! Son parcours et sa carrière sont une de mes plus grandes inspirations ! https://t.co/xAIuNxbj7X — Enrique Hernández (@kikehndez) 6 janvier 2023

“Un seul coéquipier a eu un plus grand impact dans ma carrière que cet homme !” Hernández a écrit “Son parcours et sa carrière sont l’une de mes plus grandes inspirations!”

Les Red Sox ont également fait de la connexion le sujet d’un autre tweet.

Turner a passé une grande partie de la saison 2022 à servir de DH et de joueur de troisième but pour les Dodgers. Cependant, il a dit qu’il s’attend à passer beaucoup plus de temps en tant que premier qu’en tant que second à Boston. Maintenant que les Red Sox ont prolongé Rafael Devers avec un nouveau contrat de 11 ans, le besoin de Turner au troisième but est minime.

À 38 ans, il est logique que Turner passe à DH à plein temps. Il pourrait également remplacer au premier but au besoin.

Il y aura plus de visages familiers à Boston que Hernández pour Turner. Il retrouve également ses anciens coéquipiers de LA, Kenley Jansen et Alex Verdugo.