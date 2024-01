Justin Tucker sur une interaction gênante avec Patrick Mahomes et Travis Kelce

Il semble que les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore se soient emmêlés sur le terrain avant de s’emmêler sur le terrain.

Avant que les équipes ne s’affrontent lors du match de championnat de l’AFC le 28 janvier, une vidéo montrait le quart-arrière vedette des Chiefs Patrick Mahomes et l’ailier rapproché Travis Kelce lançant le botteur des Ravens Justin Tucker depuis la zone du terrain où il s’échauffait.

Une vidéo montrait Mahomes travaillant sur ses lancers hors d’une zone des buts, tandis que Kelce jetait des ballons de football et un casque des Ravens, apparemment pour donner de l’espace à Mahomes.

En savoir plus

«Travis Kelce a dit à Justin Tucker qu’il devait bouger parce que leur QB Patrick Mahomes devait s’échauffer. Alors Kelce a repoussé son ballon et a jeté son casque », James Palmer, journaliste de NFL Network. sous-titré une vidéo sur X.

Tucker, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs botteurs de l’histoire de la NFL, a déclaré que le botteur de chaque équipe se rend dans la zone d’échauffement de l’autre équipe sur le terrain avant le match, et il le fait généralement environ 90 minutes avant le début du match.

“Je fais exactement la même chose depuis 12 ans, je n’ai jamais vraiment eu de problème avec qui que ce soit”, a-t-il déclaré. a déclaré aux journalistes dans une vidéo publiée sur X.

“C’est un peu comme ça que nous l’avons toujours fait, comme les kickers de la ligue l’ont toujours fait.”

Tucker a ensuite expliqué comment Mahomes et Kelce ont fini par s’emparer de la zone du terrain où il se trouvait.

Justin Tucker a déclaré qu’il était “totalement prêt à tout laisser tomber”, après qu’une vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux montrant Patrick Mahomes et Travis Kelce interrompant son échauffement. Robin Alam / Getty Images

«J’ai vu Patrick là-bas essayer de s’échauffer et de faire quelques chutes, alors il m’a demandé pendant que j’étais au sol en m’étirant si je pouvais bouger mon casque. Alors, je me suis levé joyeusement et j’ai écarté mon casque. Au moins, je pensais que c’était assez à l’écart », a-t-il déclaré.

Recommandé

« Et puis Travis arrive et il donne un coup de pied dans mes affaires et il jette mon casque. Je pensais que c’était juste une sorte de jeu, le tout pour s’amuser. Mais ils semblaient prendre cela un peu plus au sérieux, et je suis tout à fait prêt à tout laisser tomber.

« Ce n’est pas comme si j’essayais de poser des problèmes. J’essayais de me préparer pour le match de football, tout comme eux », a-t-il ajouté.

Tucker a marqué un panier et un point supplémentaire, mais les Ravens sont tombés face aux Chiefs, 17-10. Kansas City s’est qualifié pour le Super Bowl où il affrontera les 49ers de San Francisco.