Justin Trudeau réitère ses allégations contre l’Inde et ne donne aucune preuve

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré jeudi que son pays respectait l’ordre international fondé sur des règles et a réitéré ses accusations sur le rôle de l’Inde dans l’assassinat du dirigeant du Khalistan, Hardeep Singh Nijjar, affirmant qu’il y avait des « raisons crédibles » de croire la même chose.

S’adressant jeudi à une conférence de presse à la mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York, Justin Trudeau a déclaré : « Comme je l’ai dit lundi, il existe des raisons crédibles de croire que des agents du gouvernement indien ont été impliqués dans le meurtre d’un Canadien. sur le sol canadien. Autrement dit… il y a quelque chose de fondamental dans la primauté du droit d’un pays dans un monde où l’ordre international fondé sur des règles compte… nous avons des juges rigoureux et indépendants et des processus robustes.

Lors de la conférence de presse, le Premier ministre canadien a répondu à des questions sur les tensions entre le Canada et l’Inde, après que les deux pays ont pris une série de mesures diplomatiques l’un contre l’autre.

Justin Trudeau a déclaré : « Nous appelons le gouvernement indien à prendre cette affaire au sérieux et à travailler avec nous pour faire preuve d’une transparence totale et garantir la responsabilité et la justice dans cette affaire. »

« Nous sommes un pays de primauté du droit. Nous allons continuer à faire le travail nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens et pour défendre nos valeurs et l’ordre international fondé sur des règles. C’est notre priorité en ce moment », a-t-il déclaré.

Justin Trudeau a ajouté en réponse à une question : « Nous défendons la primauté du droit et soulignons à quel point il serait inacceptable qu’un pays soit impliqué dans le meurtre d’un citoyen sur son propre sol. »

« Je pense qu’il est important qu’en tant que pays doté d’un système judiciaire fort et indépendant… nous permettions à ces processus judiciaires de se dérouler avec la plus grande intégrité. mais j’assure cette décision de partager ces allégations sur le parquet de la Chambre des communes. lundi matin, cela n’a pas été fait à la légère et a été fait avec le plus grand sérieux », a déclaré le Premier ministre canadien.

Justin Trudeau a également souligné la conversation qu’il a eue avec le premier ministre Narendra Modi sur la question. « J’ai eu une conversation directe et franche avec le Premier ministre (Modi), au cours de laquelle j’ai partagé mes inquiétudes sans équivoque… ».

Plus tôt dans la journée, le ministère indien des Affaires étrangères, dans sa réponse aux allégations du Canada, avait déclaré : « Oui, ces allégations ont été soulevées par le Premier ministre canadien Justin Trudeau avec le Premier ministre (Modi) et le Premier ministre les a rejetées ». La MEA a déclaré que des allégations avaient été soulevées par Justin Trudeau alors qu’il était en Inde pour assister au sommet du G20 et que le Premier ministre Modi les avait rejetées.

Le porte-parole de la MEA, Arindam Bagchi, a déclaré que le Canada n’avait partagé aucune information spécifique concernant les allégations et que l’Inde demandait au Canada de prendre des mesures contre les personnes accusées de terrorisme.

« Nous sommes prêts à examiner toute information spécifique qui nous est fournie, mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune information spécifique du Canada », a déclaré Bagchi jeudi en réponse aux questions.

Notamment, le centre indien de traitement des visas au Canada a suspendu jeudi ses services avec effet immédiat.

Mercredi, il a été conseillé aux ressortissants indiens et aux étudiants indiens au Canada d’éviter de voyager dans des régions et des lieux potentiels au Canada où les activités anti-indiennes se sont multipliées, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires extérieures (MEA).

Il est particulièrement conseillé aux étudiants indiens au Canada de faire preuve d’une extrême prudence et de rester vigilants.

Justin Trudeau a affirmé lundi que le gouvernement indien était à l’origine de la fusillade mortelle de Hardeep Singh Nijjar.

Nijjar, qui était un terroriste désigné en Inde, a été abattu devant un Gurdwara, dans un parking à Surrey, en Colombie-Britannique, au Canada, le 18 juin.

Justin Trudeau, lors d’un débat au Parlement canadien, a affirmé que les responsables de la sécurité nationale de son pays avaient des raisons de croire que des « agents du gouvernement indien » avaient commis le meurtre du citoyen canadien, qui était également président du Guru Nanak Sikh Gurdwara de Surrey.

