TORONTO – Nous sommes de nouveau amis! C’était l’ambiance qui prévalait au Canada cette semaine après l’investiture du président Joseph R. Biden Jr. et de la vice-présidente Kamala Harris. Après quatre ans d’insultes, de menaces, de licenciements et de gifles par l’administration Trump, les Canadiens choqués ont ressenti la chaleur autrefois familière de leur voisin et plus proche allié, les États-Unis. De tous les dirigeants mondiaux avec lesquels M. Biden doit s’embrasser et se réconcilier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau serait le premier à recevoir un appel officiel, vendredi, a annoncé son administration. Le profond soulagement que les élections américaines ont suscité à travers le Canada a été encore renforcé par le discours inaugural du président Biden, dans lequel il a promis de réparer les alliances et de s’engager avec le monde non par la force, mais par le partenariat. Mais, comme c’est souvent le cas pour les maquillages, il faudra un certain temps pour rétablir la confiance et résoudre les différends entre les deux pays. Et les États-Unis sont un endroit très différent de ce qu’ils étaient il y a quatre ans: profondément divisés, malades et affaiblis par le coronavirus, avec une perspective économique protectionniste que M. Biden a adoptée.

Cela n’a pas non plus aidé que l’une de ses premières mesures ait été d’annuler le Keystone XL – un projet d’oléoduc destiné à transporter du pétrole brut de l’Alberta au Nebraska dont l’industrie pétrolière canadienne espérait qu’il relancerait sa fortune en baisse. « Ce n’était pas un premier acte amical », a déclaré Roland Paris, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa et ancien conseiller en politique étrangère de M. Trudeau. Mais, a-t-il ajouté, «le simple fait de savoir que l’occupant de la Maison Blanche traitera le Canada comme un ami respecté fait une énorme différence.» Le Canada s’est longtemps considéré comme un proche cousin des États-Unis. Les deux pays partagent une histoire coloniale, une population immigrée, un réseau de défense, des chaînes d’approvisionnement économiques et une culture similaires. Les deux tiers de la population clairsemée du Canada vivent à moins de 60 milles de la frontière américaine et, avant la pandémie, la traversaient régulièrement pour faire des emplettes et rendre visite à la famille. «Nous avons forgé un lien qui est au-delà de la pratique», a déclaré Allan Rock, un ancien ministre de longue date du gouvernement canadien. «Cela frôle le mystique.» Comme pour toute famille, il y a eu des désaccords, et les Canadiens se sont souvent sentis négligés par leur voisin beaucoup plus grand. Mais dans l’histoire moderne, rien n’a approché les explosions provoquées par M. Trump. Il a giflé les tarifs sur les produits canadiens, a menacé de déchirer l’accord commercial le plus important du pays et a insulté M. Trudeau comme étant «très malhonnête et faible». Son conseiller commercial Peter Navarro est allé plus loin, suggérant «qu’il y a une place spéciale en enfer» pour le premier ministre du Canada.

Peu de Canadiens étaient tristes de voir le gouvernement Trump disparaître.

«Il y a en fait une place spéciale en enfer pour Trump», a déclaré Gary Doer, ancien ambassadeur canadien auprès du premier ministre de Washington et du Manitoba. M. Doer fait partie des nombreux Canadiens qui s’attendent au retour de cette relation autrefois spéciale sous une administration Biden. Certains envisagent même que le Canada aide les États-Unis à rétablir d’autres relations. Mais, les images d’une foule qui fait irruption dans le Capitole et les divisions profondes et laides qu’elle a révélées sont une source d’inquiétude pour beaucoup. Si «la fracture américaine devient plus rancunière et plus profonde, alors nous sommes en difficulté», a déclaré Kathleen Wynne, la première femme et ouvertement homosexuelle première ministre de l’Ontario, la province la plus peuplée du Canada. Les militants d’extrême droite ont également été enhardis au Canada, a-t-elle noté, se rappelant avoir été suivis et harcelés par «des hommes en colère de droite très, très durs» lors de sa campagne de réélection de 2018, qu’elle a perdue. «Nous devons voir cela se dissiper aux États-Unis. C’est le premier ordre du jour de Biden », a-t-elle déclaré. «Pour respirer, et ne pas prêcher aux gens, mais essayez de comprendre comment tisser le tissu social» du pays. Elle a ajouté: «C’est une tâche énorme.» M. Trudeau et M. Biden ont une histoire chaleureuse. Le Premier ministre a organisé un dîner d’État d’adieu pour le vice-président sortant de l’époque il y a quatre ans, après la victoire de M. Trump. M. Biden a alors prononcé un discours, au cours duquel il a dit que c’était au Canada d’être le champion en titre de «l’ordre international libéral». Il a terminé par un toast: «Vive le Canada. Parce que nous avons vraiment besoin de vous. Les deux dirigeants ont placé la lutte contre le changement climatique, la défense des droits de l’homme et le renforcement des institutions internationales au cœur de leurs plates-formes. Ils ont bâti leur personnalité politique sur l’inclusion et la justice sociale – bien qu’à 49 ans, M. Trudeau soit une génération plus jeune que M. Biden.