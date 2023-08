Justin Trudeau fustige Facebook pour avoir bloqué les nouvelles alors que les incendies de forêt font rage au Canada

En février 2021, Meta a bloqué les sites d’actualités et gouvernementaux en Australie immédiatement après que Canberra a adopté une code de négociation des médias auquel la plateforme de médias sociaux s’est opposée. Pendant des jours, aucun lien d’actualité ne pouvait plus être partagé et les éditeurs ne pouvaient plus publier depuis leurs pages Facebook. En plus d’interdire les médias traditionnels tels que l’ABC, Le Héraut du matin de Sydney et L’âgedes dizaines d’agences gouvernementales ont été prises dans le filet, y compris les services de santé, les pompiers et les secours et le Bureau de météorologie. Premier ministre canadien Justin Trudeau. Crédit: Bloomberg Un porte-parole de Meta a déclaré que les Canadiens continuent d’utiliser ses plateformes pour se connecter avec leurs communautés et accéder à l’information, y compris le contenu des agences gouvernementales officielles, des services d’urgence et des organisations non gouvernementales.

Vendredi, plus de 45 000 personnes avaient utilisé la fonction «Safety Check» de Facebook pour se marquer en toute sécurité, et quelque 300 000 personnes avaient visité les pages d’intervention en cas de crise de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest et de Kelowna, en Colombie-Britannique, pour demander de l’aide, selon l’entreprise. Chargement Le Canada connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, et les incendies de la semaine dernière ont ravagé la province occidentale de la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest. Plus de 35 000 personnes ont été chassées de chez elles au cours des quatre derniers jours alors que les flammes se propageaient dans la région ouest, forçant le gouvernement fédéral à déployer l’armée. Les incendies font également rage plus au nord alors que le Canada se remet de sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, que de nombreux experts ont imputée au changement climatique. D’autres incendies, exacerbés par une grave sécheresse, ont été signalés plus près de la frontière américaine et dans le nord-ouest du Pacifique américain.