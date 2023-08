Justin Trudeau exhorte Meta à annuler l’interdiction des nouvelles au milieu des incendies de forêt au Canada

Meta a commencé à bloquer les liens d’information pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram au Canada en juin après que le pays a adopté une loi qui permet aux organes de presse de négocier avec les géants de la technologie pour recevoir des paiements pour les articles partagés sur leurs plateformes.

L’interdiction de Meta, qui possède Facebook et Instagram, a irrité les autorités canadiennes qui tentent cette semaine de partager des informations sur l’évacuation dans une partie éloignée du pays où les médias sociaux sont essentiels à la diffusion des nouvelles.

Les ordres d’évacuation dans l’ouest du Canada se sont étendus vendredi alors que les incendies se sont propagés dans la région, et les autorités ont déclaré l’état d’urgence à Kelowna, une ville de 150 000 habitants à 170 milles à l’est de Vancouver. Les responsables avaient auparavant exhorté les 20 000 habitants de Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, à quitter la ville vendredi à midi, heure locale, alors que les rafales de vent se renforçaient. Certains sont partis en avion, d’autres en voiture.

L’interdiction de Meta de partager des informations est le développement le plus récent de sa bataille de plusieurs années pour s’opposer aux propositions de réglementation dans le monde entier qui cherchent à stimuler l’industrie des médias languissante en forçant les entreprises de médias sociaux à payer pour le contenu. Les partisans de la réglementation ont fait valoir que les plateformes de médias sociaux sont les principaux bénéficiaires de la publicité numérique tirée des articles de presse et devraient partager une partie de ces revenus avec les éditeurs.

Mais Meta affirme que la part des revenus tirés du contenu des actualités est surestimée et soutient que les médias bénéficient d’abonnements et d’un lectorat accru car leurs histoires sont publiées sur ses plateformes.

« Le choix imprudent de Meta de bloquer les nouvelles avant l’entrée en vigueur de la loi nuit à l’accès à des informations vitales sur Facebook et Instagram », a écrit Pascale St-Onge, la ministre du Patrimoine canadien, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. «Nous leur demandons de rétablir le partage de nouvelles aujourd’hui pour la sécurité des Canadiens confrontés à cette urgence. Nous avons besoin de plus de nouvelles en ce moment, pas moins.

Catherine Tait, présidente et chef de la direction de CBC et de Radio-Canada, a déclaré que le radiodiffuseur public national est l’un des rares moyens pour les résidents des zones touchées de savoir ce qui se passe au-delà des communiqués de presse du gouvernement ou des avertissements d’urgence.

« C’est comme si on vous enlevait votre téléphone ou votre radio », a déclaré Tait à propos de l’interdiction. La directrice générale a noté que son organisation fournit des informations dans les langues autochtones et que les réseaux sociaux sont essentiels pour atteindre les populations plus jeunes.