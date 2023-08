Justin Trudeau et Sophie se séparent : ce que l’on sait

Dans une révélation rare et personnelle, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau ont révélé cette semaine qu’ils s’étaient séparés.

Les nouvelles internationales qui font la une des journaux sur le couple de pouvoir de haut niveau ont suscité une série de questions sur ce que signifie la scission pour les Trudeau, leurs enfants et le paysage politique canadien.

Cela a également suscité des expressions de sympathie de tous les horizons politiques, y compris le chef du NPD Jagmeet Singh, qui a déclaré aux journalistes jeudi qu’il avait contacté son partenaire d’approvisionnement et de confiance à la suite de la nouvelle.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent :

UNE SÉPARATION, PAS UN DIVORCE

Après ce que le couple a décrit dans des publications identiques sur Instagram comme « de nombreuses conversations significatives et difficiles », Trudeau et sa femme ont décidé de se séparer après 20 ans ensemble, dont 18 passés mariés.

Son bureau a ensuite annoncé que le couple avait signé un « accord de séparation légale » et s’était efforcé de s’assurer que toutes les mesures éthiques appropriées avaient été prises.

Dans une autre distinction importante, une source connaissant la situation a déclaré à CTV News que même si le premier ministre et Grégoire Trudeau se sont séparés, il ne s’agit pas d’un divorce.

PROJETS DE VIVRE SÉPARÉMENT, CO-PARENT

Dans le cadre du plan de séparation, Grégoire Trudeau a déménagé dans une résidence privée près de Rideau Hall où le premier ministre et sa famille vivent depuis son entrée en fonction en 2015.

Grégoire Trudeau couvre le coût de son nouveau logement à ses propres frais. Cependant, des questions demeurent quant au degré de protection de la GRC qui pourrait lui être accordé à l’avenir. En règle générale, le premier ministre et sa famille bénéficient d’une sécurité fédérale 24 heures sur 24.

Alors que les deux vivront séparément, Grégoire Trudeau prévoit toujours de passer beaucoup de temps à Rideau Cottage car le plan est qu’elle et Trudeau soient coparentels.

Ils ont déclaré que leur objectif reste « d’élever leurs enfants dans un environnement sûr, aimant et collaboratif », avec l’intention de rester « une présence constante dans la vie de leurs enfants ».

GREGOIRE TRUDEAU NON REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT

Un changement clé est qu’à l’avenir, Grégoire Trudeau ne sera plus considérée comme l’épouse du premier ministre à titre officiel sur la scène mondiale, et elle n’assistera plus à des événements en tant qu’épouse du premier ministre.

Cela signifie que même si elle n’a jamais eu – selon la coutume canadienne – un titre tel que « première dame », elle n’assistera plus à des événements avec Trudeau, ne participera à aucune visite officielle avec le premier ministre, et on ne devrait pas non plus s’attendre à ce qu’elle ait vu sur la piste de la campagne viennent les prochaines élections.

C’est à ce genre d’événements publics, fréquents pour les conjoints de dirigeants politiques, auxquels Grégoire Trudeau a moins participé, ces dernières années.

Bien que Grégoire Trudeau ait toujours accès au personnel de maison de Rideau Cottage lorsqu’elle s’y trouve, on s’attend à ce qu’elle poursuive sa carrière personnelle et ses activités caritatives, sans le soutien du personnel fédéral.

PAIRE RESTEZ PROCHE, DEMANDEZ LA CONFIDENTIALITÉ

À ne pas oublier dans l’attention considérable autour de la séparation, les trois enfants du premier ministre et de Grégoire Trudeau : Xavier qui a 15 ans, Ella-Grace qui a 14 ans et Hadrien qui a neuf ans.

Gardant leur bien-être à l’esprit – et compte tenu de l’impact de la rupture du mariage de son père Pierre Elliott Trudeau sur lui lorsqu’il était enfant – le premier ministre a demandé aux Canadiens de respecter la vie privée de la famille dans le cadre de ce nouvel arrangement.

Les Canadiens peuvent toujours s’attendre à « voir souvent la famille ensemble », à partir de la semaine prochaine, lorsqu’ils prévoient de prendre des vacances en famille ensemble.

CELA AFFECTERA-T-IL POLITIQUEMENT LE PM ?

Le sondeur officiel de CTV News, Nik Nanos, a déclaré mercredi que les Canadiens auront probablement « un certain niveau d’empathie » pour Trudeau, étant donné que de nombreuses familles traversent des moments difficiles similaires.

Cependant, il reste à voir quel impact, le cas échéant, cette nouvelle ou les développements futurs connexes pourraient avoir sur les sondages d’opinion publique qui montrent actuellement que les libéraux ont plusieurs points de retard sur les conservateurs fédéraux.

Une source avec laquelle CTV News s’est entretenue a confirmé que la séparation n’a pas changé les plans politiques du premier ministre, et Trudeau reste ravi de continuer à diriger les Canadiens jusqu’aux prochaines élections.

SINGH DU NPD TEND LA MAIN

Interrogé sur la nouvelle jeudi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il avait contacté le Premier ministre, par l’intermédiaire de son équipe, lorsqu’il avait appris la nouvelle.

« Je veux dire que c’est difficile pour n’importe quelle famille, n’importe quelle famille qui a traversé la séparation peut se souvenir de la période vraiment difficile qui est, et bien sûr, c’est encore plus difficile si c’est aux yeux du public. Et, et il est important de reconnaître comment cela va affecter les enfants, et donc je veux respecter toutes ces choses, respecter leur demande de confidentialité et, j’ai tendu la main juste pour exprimer mon inquiétude, ou simplement ma sympathie, pour ce qui se passe « , a déclaré Singh.

Le chef du NPD a reconnu qu’être sous les feux de la rampe en tant que politicien fédéral peut être un défi, tout en notant que de nombreux Canadiens doivent concilier travail et vie de famille, ainsi que les contraintes supplémentaires de facteurs tels que le maintien de la hausse du coût de la vie .

« C’est difficile, c’est un défi. Je comprends combien de familles ont traversé quelque chose de si, si difficile et que le faire sous les projecteurs du public, comme je l’ai dit, est vraiment, vraiment difficile, et c’est difficile pour les enfants, alors je respecte leur demande de confidentialité. »