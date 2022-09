Le premier ministre Justin Trudeau et le chef du Parti conservateur nouvellement élu, Pierre Poilievre, ont tous deux rencontré leurs caucus respectifs lundi, et tous deux ont eu quelques mots de choix l’un pour l’autre.

Poilievre a mis Trudeau au défi de s’abstenir d’augmenter les impôts et Trudeau critiquant l’utilisation par Poilievre de sifflets et de rhétorique de division.

Cela fait deux jours que Poilieve a navigué vers la victoire au premier tour pour devenir le chef du parti conservateur. Il a rencontré le caucus national conservateur lundi matin, y compris des députés et des sénateurs, pour prononcer son discours inaugural en tant que chef du parti.

Trudeau est actuellement au Nouveau-Brunswick pour une retraite de trois jours avec le caucus libéral avant que la Chambre des communes ne reprenne sa séance la semaine prochaine.



BUZZWORDS, DOGWHISTLES ET LEADERSHIP RESPONSABLE

S’exprimant lors de la retraite, Trudeau a d’abord félicité Poilievre pour sa victoire avant de faire des commentaires pointus sur les vues économiques de Poilievre.

« Nous avons fait tout notre possible pour travailler avec tous les parlementaires, et nous continuerons de le faire », a-t-il déclaré lundi. « Mais cela ne signifie pas que nous n’allons pas lancer des idées économiques hautement discutables et irresponsables. Ce dont les Canadiens ont besoin, c’est d’un leadership responsable.

Il a mentionné que Poilevre a déjà défendu la crypto-monnaie, qui a subi d’énormes pertes de marché au cours de la dernière année, comme moyen pour les Canadiens d’éviter l’inflation.

“Dire aux gens qu’ils peuvent” se retirer de l’inflation “en investissant leurs économies dans des crypto-monnaies volatiles n’est pas un leadership responsable”, a déclaré Trudeau.

“Lorsque les politiciens conservateurs diront que nous devrions lutter contre l’inflation avec plus de pollution, cette équipe leur rappellera que le changement climatique est réel et que de vraies personnes sont touchées par les inondations et les incendies de forêt qu’il aggrave.”

Trudeau a également dénoncé les “mots à la mode, les sifflements et les attaques imprudentes” de Poileivre, déclarant que les méthodes des dirigeants conservateurs “ne correspondent pas à un plan pour les Canadiens”.

“Attaquer les institutions qui rendent notre société juste, sûre et libre n’est pas un leadership responsable. Lutter contre des vaccins qui ont sauvé des millions de vies ? Ce n’est pas un leadership responsable. Vous opposer au soutien et aux investissements qui ont permis de sauver des emplois, des entreprises et des familles pendant la pandémie ? Ce n’est pas un leadership responsable.

Il a également fermement rejeté le cadrage des dépenses gouvernementales de Poilievre, affirmant que “c’était la chose intelligente à faire”.

« J’ai entendu M. Poilievre parler de tout ce que nous avons gaspillé pour les Canadiens au cours des deux dernières années. Permettez-moi d’être très clair. Être là pour les travailleurs, pour les familles, pour les aînés, pour les jeunes, pour les entreprises, c’était la bonne chose à faire. »



AUCUN COMPROMIS, AUCUNE NOUVELLE AUGMENTATION D’IMPÔTS

Après être entré dans la salle sous un tonnerre d’applaudissements, Poilevre a prononcé son premier discours en tant que chef du parti.

“Les Canadiens souffrent et c’est notre travail de transformer cette douleur en espoir, et c’est ma mission”, a-t-il déclaré.

Il a également eu des mots flétrissants pour Trudeau, énumérant une variété d’augmentations de taxes ainsi que le prix national du carbone, qui, selon lui, entraînera des «prix d’épicerie plus élevés» et un fardeau plus lourd pour les Canadiens.

Il a dit qu’il «lâchait un défi à Justin Trudeau aujourd’hui».

« Si vous comprenez vraiment la souffrance des Canadiens, monsieur le premier ministre, si vous comprenez que les gens ne peuvent pas faire le plein d’essence pour leur voiture, nourrir leur famille ou se payer une maison, si vous vous en souciez vraiment, engagez-vous aujourd’hui à ce qu’il n’y ait pas de nouvelle taxe augmentations pour les travailleurs et les personnes âgées. Aucun.”

Il a critiqué les projets d’augmentation du prix national du carbone, déclarant que cela “n’a pas fonctionné”.

Vers la fin de son discours, il a réitéré son rejet des augmentations d’impôts, reformulant ses propos comme « au premier ministre et à sa coalition radicale et éveillée avec le NPD ».

“Voici mon engagement”, a-t-il déclaré. « En tant que conservateurs, nous sommes toujours heureux de travailler avec n’importe quel parti pour collaborer et étendre et faire avancer les intérêts des Canadiens. Nous sommes. Mais il n’y aura pas de compromis sur ce point : les conservateurs ne soutiendront aucune nouvelle hausse d’impôts, et nous nous battrons bec et ongles pour empêcher la coalition d’en introduire.