Justin Trudeau et le cabinet entament une retraite à Hamilton

HAMILTON –

Le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres se réunissent aujourd’hui dans un hôtel de Hamilton pour entamer une retraite de trois jours du Cabinet.

La session de stratégie a lieu pendant ce que Trudeau a qualifié de “temps difficiles”, avec une récession potentielle à l’horizon et les Canadiens ressentant la pression d’une inflation élevée.

Trudeau vient de terminer une semaine de voyages à travers le pays axés sur les efforts du Canada pour développer ses industries des batteries et des véhicules électriques, dans le cadre d’un objectif plus large visant à devenir plus compétitif en matière de technologies propres.

On s’attend à ce que les hauts libéraux profitent de la retraite pour définir les priorités politiques et politiques pour les mois à venir, en gardant à l’esprit leur accord de confiance et d’approvisionnement avec le NPD.

Les promesses dans le cadre de l’accord incluent l’adoption d’une loi sur l’assurance-médicaments d’ici la fin de l’année et l’introduction d’un projet de loi de “transition juste” pour les travailleurs du pétrole et du gaz – une perspective qui agace déjà les politiciens albertains.

La Chambre des communes doit rentrer de ses vacances d’hiver la semaine prochaine.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 janvier 2023.