Justin Trudeau entame un nouveau chapitre de sa vie politique

Il y avait une pièce écrite sur Pierre Trudeau et Margaret Sinclair — Maggie et Pierre : un fantasme d’amour, de politique et de médias une pièce solo interprétée par Linda Griffiths.

Il a été créé au Theatre Passe Muraille à Toronto en 1980, a fait le tour du pays et a ensuite joué pendant cinq nuits à l’historique Royal Alexandra Theatre 1981, alors que Pierre Trudeau était toujours en poste. C’était relancé en 2018 trois ans après que le fils aîné de Pierre et Maggie, dont le nom est mentionné dans la pièce, soit devenu premier ministre.

« J’aime penser à Maggie et Pierre comme des » personnages épiques « », a expliqué Griffiths. « Ce sont des héros en ce qu’ils contiennent tous les éléments de l’humanité, magnifiés. »

Il n’y aura peut-être jamais d’autre couple public comme Maggie et Pierre. Leur fils aîné n’a pas la cool mystique de son père. Et la dissolution du mariage de Justin et Sophie n’a pas été, peut-être heureusement, aussi dramatique et tumultueuse que celle de Maggie et Pierre.

Mais la nouvelle de la séparation du premier ministre d’avec sa femme n’était pas seulement l’histoire la plus lue à la CBC hier (de loin), c’était aussi l’histoire la plus lue à la BBC. Le magazine People et TMZ ont couvert l’histoire et l’ont mise en évidence. Au Royaume-Uni, le Telegraph et le Times ont publié des photos du premier ministre canadien et de son ex-épouse sur la première page . (Les principaux journaux des États-Unis auraient peut-être eu plus de place pour l’histoire si leur ancien président n’avait pas simplement été inculpé pour avoir tenté de renverser l’ordre démocratique du pays.)

Dans un note remarquable écrit peu de temps avant la séparation officielle de Pierre Trudeau et Margaret Sinclair, l’un des principaux conseillers du premier ministre a déclaré à Trudeau que son mariage était « le sujet de toutes les tables du pays et le restera pendant un certain temps ».

Comme l’a dit Griffiths, « Leur histoire a déjà été partagée par tout le pays, et en fait, par une grande partie du monde également. »

Quelque chose comme ça est vrai maintenant pour Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau. A leur manière, ils sont « l’humanité magnifiée ».

La mince frontière entre le politique et le personnel

S’il existe un accord tacite sur le fait que la vie personnelle d’un politicien est, dans une large mesure, à l’abri de l’examen public — qu’un agent public a droit à une certaine vie privée — il est également entendu qu’un politicien doit faire preuve d’humanité, souvent en révélant ou montrant certaines parties de ce qui pourrait autrement être considéré comme leur vie personnelle. Leurs conjoints et enfants apparaissent à leurs côtés. Ils s’assoient pour des interviews sur leur vie familiale. Ils publient des photos de leurs activités du week-end. Ils écrivent des livres sur leur éducation.

Une histoire inspirante ou « relatable » est racontée autant que possible. Un conjoint qui est une présence charismatique ou enthousiaste sur la campagne électorale est généralement considéré comme un « atout ».

Mais ces démonstrations d’humanité ne sont pas entièrement cyniques. La politique est une entreprise humaine. Et il n’est ni surprenant ni faux que les électeurs veuillent savoir non seulement ce qu’un politicien ferait, mais qui ils sont – même s’il est nécessaire de se demander ce que les électeurs savent vraiment sur qui sont leurs dirigeants.

Pour Justin Trudeau, comme toujours, il y a des couches supplémentaires.

Le premier ministre Pierre Trudeau et son épouse Margaret, portant leur fils Justin, sont contrôlés par les directeurs du scrutin avant de voter pour les élections fédérales à Ottawa le 30 octobre 1972. (Peter Bregg/La Presse canadienne)

Lui et Sophie Grégoire Trudeau ont toujours semblé participer avec enthousiasme au métissage du personnel et du politique. En tant que premier ministre, Justin Trudeau a également été extrêmement public, tant sur le plan professionnel que personnel. Son faillibilité et contradictions ont été mis à nu. Ses émotions aussi – il est un câlin et un crieur.

Mais pour Trudeau, le personnel – ou, du moins, de grands morceaux de celui-ci – a toujours été politique. Sa naissance a fait l’actualité nationale. La séparation de ses parents, cinq ans et demi plus tard, a été informations internationales . Dans les années qui ont suivi, il y a eu des événements plus partagés : la mort de son plus jeune frère, la mort de son père, son propre mariage, la révélation de la maladie mentale de sa mère, la naissance de ses propres enfants.

À cette liste s’ajoute désormais sa séparation, la première pour un Premier ministre depuis que sa mère et son père ont accepté de se séparer – sa vie personnelle est son propre précédent.

Y aura-t-il des conséquences politiques ?

Il est presque impossible de savoir ce que cela signifiera pour lui politiquement. Il peut sembler grossier de spéculer – il s’agit, après tout, d’une situation profondément humaine, avec des impacts réels pour de vraies personnes.

Mais il n’est pas difficile non plus d’imaginer que cela pourrait avoir des conséquences politiques – ne serait-ce qu’en raison de l’appétit apparent du public pour l’histoire. Le lectorat du rapport de leur séparation mercredi était exponentiellement plus élevé – à pas de géant – que le lectorat de l’autre grande nouvelle politique de l’époque : que le le gouvernement fédéral est en avance sur son plan de plantation de deux milliards d’arbres au cours de la prochaine décennie .

Strictement parlant, les arbres finiront probablement par avoir un impact plus important sur l’avenir de la planète. Mais il est facile de voir pourquoi l’autre histoire pourrait susciter un intérêt plus immédiat.

Si les conjoints des autres chefs de parti semblent particulièrement en vue lors de la prochaine élection, il sera tentant de se demander s’il ne s’agit pas d’un message implicite. Mais l’idéal simpliste de la famille nucléaire s’est étiré et élargi au cours des 50 dernières années. Il y a probablement peu de Canadiens qui n’ont pas eux-mêmes vécu une séparation ou qui ne connaissent pas quelqu’un qui l’a vécue.

REGARDER | La scission de Trudeau attire l’attention du public sur des questions privées : La séparation de Trudeau met l’affaire privée sous les yeux du public Catherine Cullen, animatrice de l’émission The House à la radio de CBC, revient sur l’annonce de la séparation du premier ministre Justin Trudeau et de Sophie Grégoire Trudeau et sur les questions politiques et procédurales qui pourraient découler de cette décision profondément personnelle.

On peut encore se demander si le stress dans sa vie personnelle a eu un impact négatif d’une manière ou d’une autre sur l’exercice de ses fonctions officielles. Bien que poser cette question suggère que nous devrions interroger plus régulièrement les dirigeants politiques sur les facteurs de stress potentiels dans leur vie, y compris la qualité de leur sommeil et de leur alimentation. (Au cas où vous vous poseriez la question, on dit que Trudeau est très discipliné en ce qui concerne son sommeil et son alimentation.)

L’annonce de cette semaine changera sans aucun doute quelque chose, grand ou petit, dans l’histoire de la vie politique de Trudeau.

L’intérêt du public peut décliner. Mais le fait de la séparation restera comme contexte. Les journalistes se sentiront obligés de demander quelque chose chaque fois qu’il se présentera devant les caméras. Il sera surveillé de près pendant un certain temps maintenant pour voir comment il se comporte et s’il trahit le moindre signe de tension.

Dans cette note de service de 1977, le conseiller de Pierre Trudeau — Jim Coutts — l’a félicité pour la « superbe posture » qu’il a adoptée et a souligné l’importance de la maintenir. Ce n’est peut-être pas le genre de message que l’on envoie généralement à un patron qui traverse une période difficile. Mais un lecteur peut ressentir le sens des enjeux de Coutts.

Dans de tels moments, l’humanité est magnifiée et les électeurs peuvent voir à quel point le politicien résiste à l’éblouissement.