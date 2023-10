Justin Trudeau encore trollé, les mèmes hilarants deviennent viraux sur les réseaux sociaux

Lors d’un incident récent qui s’ajoute à la liste croissante des controverses autour de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien est désormais critiqué pour avoir évoqué l’Inde avec divers dirigeants mondiaux.

Justin Trudeau a discuté dimanche des liens entre l’Inde et le roi de Jordanie au milieu d’une énorme dispute autour du meurtre du terroriste khalistanais Hardeep Singh Nijjar.

« Le Premier ministre canadien s’est entretenu dimanche avec le roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie et il a fait « une mise à jour sur la situation entre le Canada et l’Inde, soulignant l’importance du respect de l’État de droit et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ». a déclaré son bureau dans un communiqué.

Cela s’est produit quelques heures après que Justin Trudeau ait parlé au président des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed, de l’Inde et de « l’État de droit ». « Au téléphone aujourd’hui, Son Altesse @MohamedBinZayed et moi avons parlé de la situation actuelle en Israël. Nous avons exprimé notre profonde préoccupation et discuté de la nécessité de protéger la vie civile. Nous avons également parlé de l’Inde et de l’importance de maintenir – et de respecter – la règle. du droit », avait posté Justin Trudeau dimanche sur la plateforme de réseau social X.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été hilarantes et extrêmement négatives – l’accusant de « se plaindre » de l’Inde. Plusieurs utilisateurs ont partagé des mèmes hilarants sur X – anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le journal de Justin Trudeau : Lors de mon récent voyage en Inde, je suis resté bloqué là-bas pendant deux jours supplémentaires. J'avais peur que le gouvernement indien me considère comme un agent du Khalistan. Alors, j'ai secrètement commandé de la nourriture à Zomato au lieu de manger ce que Modi ji m'avait préparé.

Toutes nos félicitations @JustinTrudeau Vous êtes devenu une blague dans le monde entier.

@JustinTrudeau être trollé après avoir parlé de ses conversations sur le conflit Israël-Palestine et en mentionnant l'Inde totalement hors contexte.

Ce mec @JustinTrudeau c'est maintenant une blague… c'est un mème… c'est un embarras.



Le Premier ministre canadien a suscité de vives critiques au début du mois à propos d’une vidéo dans laquelle on le voyait tirer la langue et faire un clin d’œil au président de la Chambre.

Le mois dernier, une énorme dispute avait éclaté après que le Parlement canadien ait ovationné un vétéran ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qui avait combattu aux côtés des nazis.

« C’était une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui sont mortes pendant l’Holocauste, et cela a été profondément douloureux pour le peuple juif. » Trudeau avait dit.