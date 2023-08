Justin Trudeau écrase Pierre Poilievre lors d’un événement sur le logement

Moins d’une semaine après avoir nommé son nouveau cabinet jurant de se concentrer à nouveau sur les préoccupations des Canadiens, le seul nom que le premier ministre Justin Trudeau n’a pas pu garder hors de sa bouche lundi était celui de Pierre Poilievre.

Lors d’un événement annonçant un investissement conjoint fédéral-municipal de plusieurs millions de dollars pour la construction de plus de maisons à Hamilton, en Ontario, Trudeau a évoqué le chef conservateur à plusieurs reprises, allant de l’examen de ses propositions de politique sur le logement, la santé et l’itinérance à la distillation de son style de leadership jusqu’à » coupures et être en colère », tout en jurant que les libéraux ont l’intention d’adopter un tact différent.

« Sa réponse à tout est de couper et d’être en colère, ce n’est pas le Canada. Ce n’est pas ainsi que nous construisons un avenir plus fort… Les Canadiens retroussent leurs manches et se mettent au travail, construisent et investissent en eux-mêmes et dans leurs communautés. C’est ce que nous faisons , nous nous associons aux gens. Nous ne cherchons pas à nous disputer avec les maires », a déclaré le Premier ministre, qui enfilait un bandage au milieu du front.

C’est le résultat de s’être cogné la tête pendant le week-end alors qu’il jouait avec ses enfants, a confirmé son bureau à CTV News.

« C’est là que la colère qu’il suscite est dangereuse pour les Canadiens, qui préfèrent de loin travailler dur et bâtir un avenir solide plutôt que de baisser les bras et de dire: » Oh, tout est terrible, tout est cassé, restons tous à la maison. ‘ Non. Ce n’est pas ce que sont les Canadiens », a poursuivi Trudeau.

« Donc, je ne vais pas attiser la colère, je vais pointer du doigt où ses propositions sont irresponsables et peu sérieuses. Mais, je vais rester concentré sur la résolution des défis auxquels sont confrontés les Canadiens, plutôt que de les exploiter à des fins politiques, comme le fait Pierre Poilievre. . »

Cette longue réplique répondait à une question sur les références répétées de Trudeau à Poilievre et sur la question de savoir si le premier ministre était menacé par son leadership ou dans quoi il était exploité. Trudeau a dit non, il se concentre sur les Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Cependant, lors de l’événement, Trudeau a critiqué les conservateurs pour s’être retirés « complètement du secteur du logement pendant 10 ans » comme contribuant à la crise actuelle de l’offre ; critiqué leur position sur les campements de tentes; et ont attribué leur opposition aux soins dentaires à l’hypocrisie et au fait d’être « complètement déconnecté ».

« Pourquoi diriez-vous que les soins dentaires conviennent aux députés et à leurs familles, et qu’il n’est pas inflationniste que les gens envoient leurs enfants chez le dentiste si vous avez de l’argent pour le faire ? Mais laisser les personnes à faible revenu et les personnes en difficulté , avoir des enfants avec un sourire plus éclatant et voter contre cela au nom de la protection contre une inflation plus élevée, alors que l’inflation baisse régulièrement, c’est lui qui fait des arguments sans fondement, complètement déconnectés des faits », a déclaré le Premier ministre.

Ces derniers commentaires s’appuient sur une approche de messagerie renouvelée lancée la semaine dernière – un effort d’un gouvernement libéral minoritaire assiégé pour réinitialiser l’ordre du jour – cherchant à présenter un contraste clair entre ce qu’une équipe Trudeau réélue offrirait et ce qu’un vote pour un changement conservateur pourrait signifie pour le pays.

Alors qu’il reste encore plusieurs semaines chaudes avant que la session d’automne du Parlement ne voit les deux chefs s’affronter de l’autre côté de l’allée pendant la période des questions, les deux hommes ont voyagé à travers le Canada pour obtenir du soutien.

Poilievre, lors de ses propres arrêts de style campagne cet été, a offert sa juste part de rhétorique anti-Trudeau, tout en proposant ses propres contrastes avec la façon dont un gouvernement dirigé par lui serait meilleur pour le pays.

« Après huit ans de Justin Trudeau, les choses vont très mal pour les gens de Sudbury et de tout le Nord de l’Ontario. Les histoires que j’ai entendues dans des endroits comme Kenora, Timmins et Thunder Bay m’ont à la fois choqué et brisé… Quelque chose de nouveau est qui se passe au Canada : des villes de tentes, des villes de tentes dans presque toutes les villes, villages et centres métropolitains. Quelque chose qui était presque inconnu il y a huit ans avant Justin Trudeau, mais qu’attendez-vous que les gens fassent ? Ils ne peuvent pas payer à 100 % augmentation du loyer », a-t-il dit dans un Sudbury, en Ontario. Rassemblement « Axe Trudeau’s Tax » ce week-end.

« C’est la misère et la désolation que vivent les gens à la suite de huit ans de Justin Trudeau. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce n’était pas comme ça avant Justin Trudeau et ce ne sera pas comme ça après son départ. gouvernement conservateur sensé renversera sa politique et ramènera le Canada que nous connaissons et aimons », a déclaré Poilievre.