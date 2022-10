Justin Trudeau du Canada s’engage à tenir le régime “sanguinaire” de l’Iran responsable au milieu des manifestations en cours

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a promis mardi de tenir le “régime sanguinaire et brutal” iranien responsable d’avoir abattu un avion qui avait des dizaines de Canadiens à bord au début de 2020.

Les commentaires de Trudeau aux journalistes en Nouvelle-Écosse sont intervenus un jour après que le Canada a imposé des sanctions à l’Iran suite à la mort de Masha Amini, 22 ans.

Trudeau a déclaré que le Canada soutenait les familles des victimes du vol PS752, qui a été abattu en janvier 2020. L’avion transportait 167 passagers et neuf membres d’équipage, dont 82 Iraniens, au moins 63 Canadiens et 11 Ukrainiens.

L’accident est survenu à un moment de tension accrue entre l’Iran et les États-Unis. La fusillade s’est produite la nuit même où l’Iran a lancé une attaque de missiles balistiques visant des soldats américains en Irak, sa réponse à la frappe de drones américains qui a tué le général des gardiens de la révolution Qassem Soleimani à Bagdad le 3 janvier 2020. À l’époque, les troupes iraniennes se préparaient à une contre-attaque américaine et semblaient avoir pris l’avion pour un missile.

Trudeau a déclaré que son administration était aux côtés des familles des victimes pour “condamner l’abattage impitoyable et horrible d’un avion de ligne civil par l’Iran”.

DES ÉTUDIANTS IRANIENS AFFRONTENT LA POLICE ALORS QUE LA RÉPRESSION MORTELLE DU RÉGIME APPROCHE DU 20ÈME JOUR

Il a appelé l’Iran à réprimer son propre peuple en réponse aux protestations déclenchées par la mort d’une femme détenue par la police des mœurs du pays le 16 septembre.

“Et comme nous le voyons maintenant, la répression continue de l’Iran contre son propre peuple, c’est une violation des droits de l’homme et le meurtre non seulement de femmes comme Mahsa Amini… mais aussi d’étudiants, de jeunes, d’Iraniennes qui protestent courageusement contre cette brutalité et régime sanguinaire qui est de plus en plus illégitime aux yeux (des gens) partout dans le monde, pas seulement des Canadiens », a déclaré Trudeau.

Le Canada a imposé lundi de nouvelles sanctions en réponse aux “violations flagrantes des droits de l’homme qui ont été commises en Iran, y compris sa persécution systématique des femmes et, en particulier, les actes flagrants commis par la soi-disant “police de la moralité” de l’Iran, qui ont entraîné la mort de Masha Amini sous leur garde.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les sanctions visent 25 personnes et neuf entités, dont de hauts responsables iraniens et “des entités importantes qui appliquent directement des mesures répressives, violent les droits de l’homme et propagent la propagande et la désinformation du régime iranien”, a déclaré le gouvernement. dit dans un communiqué.